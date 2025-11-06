Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta aborda los «retos educativos» con la Asociación de directores de centros públicos

La delegada se reúne con ASADIPRE para analizar el inicio de curso y planificar las 'Jornadas Regionales 2026'

Ideal

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:55

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, se ha reunido con la junta directiva provincial de la Asociación Andaluza de ... Directoras y Directores de Centros Públicos (ASADIPRE) para abordar el inicio del curso escolar y las futuras 'Jornadas Regionales de 2026'.

