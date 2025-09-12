El juicio contra el acusado de asesinar a su hermana y su sobrino en Las Gabias será en febrero

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acogerá entre el 16 y el 19 de febrero de 2026 el juicio contra el acusado ... de asesinar brutalmente a su hermana, que estaba además embarazada, y a su sobrino en Las Gabias. El juzgado de Instrucción 1 de Santa Fe ha concluido su instrucción y ha remitido el caso a la Audiencia, que juzgará estos hechos por la fórmula del jurado popular.

El suceso ocurrió el 27 de mayo de 2023 en la vivienda de las víctimas, una casa situada en una apacible urbanización apartada del núcleo urbano de la localidad metropolitana. Fue uno de los crímenes más atroces cometidos en las últimas décadas en Granada, por lo que la fiscalía provincial ha solicitado el castigo más duro del ordenamiento jurídico español: la prisión permanente revisable y otros 48 años más de cárcel para el procesado por acabar con la vida de su hermana, que estaba embarazada de ocho meses, y su sobrino, de solo tres años, en la localidad de Las Gabias

Fiscalía también acusa al investigado de la muerte de la madre, y de los delitos de aborto, incendio y allanamiento de morada. El ministerio público entiende también que en todos ellos concurren las circunstancias agravantes de disfraz y parentesco, según las conclusiones iniciales que adelantó este medio. Pasaban catorce minutos de las siete de la mañana, cuando el sospechoso se bajó de su coche y caminó hasta el chalé de su hermana armado con una barra de hierro.

Llevaba una gorra y una mascarilla quirúrgica para intentar dificultar su identificación. Entró en el inmueble con un juego de llaves que había perdido su hermana tiempo atrás. En el recibidor se topó con ella y, aprovechándose de la sorpresa de la víctima, de la diferencia de corpulencia entre ambos y del avanzado estado de gestación que le dificultaba el movimiento, se abalanzó sobre la mujer y comenzó a golpearla con la barra. Su hermana cayó al suelo y continuó golpeándola salvajemente «para asegurarse de que llevaba a cabo su mortal propósito». Por último, procedió a asfixiarla.

El sobrino del presunto asesino fue el siguiente. El encausado, según la acusación pública, actuó con la misma ferocidad con el niño, que tenía poco más de tres años y estaba en uno de los dormitorios de la vivienda. Además, cubrió ambos cuerpos e incendio la casa para posteriormente huir del lugar del crimen.

El imputado, M. J. J, de 39 años de edad, fue detenido por la Guardia Civil la mañana del 29 de mayo de 2023 e ingresó en el penal de Albolote el día 31 de ese mismo mes. Allí sigue en situación de prisión provisional.