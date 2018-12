El juguetero que atesora la diversión de generaciones El granadino Antonio Jiménez posa con su colección de figuras de 'Star Wars' en el Supermercado del Juguete. / PEPE MARÍN Antonio Jiménez, uno de los dueños del Supermercado del Juguete, guarda una colección de más de mil quinientas piezas en las que mezcla tanques, 'jedis' o muñecas DIEGO CALLEJÓN Lunes, 24 diciembre 2018, 10:53

Desde hace cuatro décadas, la familia de los Jiménez, dueños del mítico Supermercado del Juguete de Granada, reparten felicidad a los niños de la provincia con sus muñecos, coches, construcciones y demás artilugios destinados al juego infantil. Varias generaciones de granadinos han desenvuelto la ilusión en forma de regalos navideños traídos de esta tienda por Papá Noel o por los Reyes Magos. En la mayoría de casos, los juguetes quedaron en el olvido cuando estos niños crecieron. Sin embargo, hay un hombre que atesora todos esos recuerdos en su propia colección personal. Se trata de Antonio Jiménez (1961), uno de los dueños de la conocida tienda en la actualidad, que se ha encargado de ir guardando, con el paso de los años, juguetes de diversas épocas que simbolizan la diversión todas estas generaciones.

En estos días de celebración, los ciudadanos que visiten el abarrotado Supermercado del Juguete podrán observar una de las muchas colecciones que posee Antonio, una nutrida selección de figuras de las películas originales de 'Star Wars' que aún conserva en sus respectivas cajas y que muestra con el orgullo de un experimentado 'jedi'.

Número de piezas Más de 1.500. Especialidad Juguetes antiguos, figuras de 'Star Wars' y una amplia colección de 'Tortugas Ninja' Pieza más preciada Un tanque de los años sesenta de la marca Clim que dispara ventosas.

Sin embargo, esta es solamente una de las muchas colecciones que tiene el juguetero, cuya familia ha ido conservando toda clase de figuras desde que abrieran la tienda a principios de la década de 1970. En la actualidad, los trece hermanos que heredaron el local siguen siendo aficionados al coleccionismo de estas piezas, y en concreto Antonio asegura que posee «más de 1.500 juguetes» cuyos orígenes se remontan desde 1950 hasta 1980.

«Tengo todo tipo de juguetes antiguos, son mi pasión. Empecé en el coleccionismo con figuras de 'Star Wars', pero a día de hoy tengo una gran variedad», afirma el juguetero. Al margen de los 'jedis' y sus compañeros de aventuras, Antonio atesora una enorme colección de la serie de 'Tortugas Ninja', coches conducidos por cable, vehículos teledirigidos, tanques de los años sesenta, muñecas y construcciones.

El objetivo de este empedernido coleccionista de juguetes infantiles, juveniles y adultos siempre ha sido abrir un museo con todo su repertorio, algo que, a día de hoy, no ha podido hacer por falta de tiempo e inversión. «Me encanta el mundo del juguete antiguo y he visitado numerosos museos en España y Alemania. Mi ilusión siempre ha sido abrir un museo contiguo a la juguetería que tenemos, pero aún no he podido lograrlo», explica Antonio.

Mientras persigue el sueño de abrir su propio museo, el juguetero continúa ampliando la colección con el propio material que le llega a la tienda y con regalos de clientes, que a menudo le llevan sus muñecos de la infancia. En este sentido, Antonio asegura seguir las técnicas más clásicas del coleccionismo ya que, a diferencia de la mayoría de las personas que se dedican a esta actividad, no compra ni vende nunca por internet. Eso sí, al margen del suministro del propio negocio, el granadino admite haber comprado alguna vez en tiendas especializadas en juguetes clásicos. «Aunque tengo una amplia colección, estimo que no me habré gastado más de 2.000 euros en total», afirma el granadino, quien añade que no suele invertir «más de 60 euros» en ninguna pieza, por muy exclusiva que sea.

No obstante, a pesar de no hacer un gran desembolso en juguetes peculiares, Antonio también tiene piezas de gran valor. Su preferida es un tanque dirigido por cable de la marca Clim que data de los sesenta, que dispara ventosas y que tiene un significado muy especial para él. «Es un tanque que tuve cuando era niño y con el que jugaba mucho, pero lo perdí», explica. Unas décadas más tarde, gracias a su afición por el coleccionismo, Antonio logró encontrar un modelo idéntico que, a día de hoy, guarda como oro en paño, del mismo modo que custodia los recuerdos de todos nosotros.