¿Qué es el juego de la muerte? El origen del peligroso reto viral que ha llegado a Granada

En la jornada de ayer, la Policía Local de Granada relató a través de su cuenta oficial de Twitter cómo había actuado ante la detección de un caso del 'juego de la muerte' en un instituto de la capital. Aunque es la primera vez que trasciende la detección de un caso de este tipo en Granada, lo cierto es que el peligroso 'juego de la muerte' es tan antiguo que sus orígenes se remontan a finales del pasado siglo. No obstante, su expansión mundial se ha disparado en los últimos tres años con su popularización a través de las redes sociales.

A pesar de que el origen de esta nociva práctica no está documentado, Estados Unidos es el país que cuenta con más estudios y casos verificados al respecto. De acuerdo con el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades norteamericano (CDC), al menos 82 jóvenes de entre 6 y 19 años fallecieron en el Estados Unidos como consecuencia del 'juego de la muerte', más conocido allí como 'juego de la asfixia' ('choking game'), entre 1995 y 2007.

Aunque estos datos no han sido actualizados, tras la llegada de las redes sociales y la popularización de los retos virales, se estima que la cifra podría haber aumentado considerablemente en la última década. Una prueba de ello sería el reciente caso de Mason Bogard, un estudiante de quince años fallecido hace dos semanas en Indiana (Estados Unidos) tras realizar presuntamente este reto. Además, según el CDC, un 11% de jóvenes norteamericanos entre 12 y 18 años habrían practicado alguna vez el 'juego de la muerte'.

¿En qué consiste el juego?

El 'juego de la muerte' o 'juego de la asfixia' consiste en estrangularse a uno mismo o a otra persona para lograr que la falta de oxígeno provoque una supuesta sensación breve de euforia o una presunta alucinación similar a la que desencadenan las drogas y el alcohol. Generalmente, los jóvenes suelen grabarse mientras realizan esta práctica para populizarla a través de las redes sociales. En el caso registrado en Granada, el menor que sufrió el 'juego de la asfixia' acabó perdiendo el conocimiento y con convulsiones.

A raíz de este caso, la Policía Local de Granada ofreció una charla en el instituto donde se registró el suceso para «informar sobre las consecuencias legales y sobre los daños o lesiones cerebrales que puede provocar este juego viral», e incluso alertó de que «puede llegar a provocar la muerte de un compañero».

Según los expertos del CDC, además de la muerte, el 'juego de la asfixia' puede provocar en quien sufre la estrangulación síntomas como la pérdida de la memoria a corto plazo, dificultad de concentración, alta pérdida de neuronas, pérdida permanente de funciones neurológicas, daño cerebral, desmayos, convulsiones o coma.

Alertas por todo el planeta

La popularización del 'juego de la muerte' ha hecho que, en los últimos cinco años, se registren casos y se realicen campañas alertando de sus peligros en países tan diversos como Estados Unidos, Canadá, México o Venezuela.

En junio de 2018, este reto se convirtió prácticamente en un problema de Estado en Venezuela, donde el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del país, Douglas Rico, advirtió de la investigación de varios vídeos grabados en centros escolares en los que se realizaba el 'juego de la muerte'. «Las estimaciones demuestran que la práctica ha aumentado en las últimas décadas y se han responsabilizado de muertes y daños neurológicos graves en jóvenes de todo el mundo», declaró Rico en una rueda de prensa que fue noticia en medio mundo.

La vigencia de esta peligrosa práctica en los institutos de todo el mundo la confirma el triste caso de Mason Bogard, un joven de 15 años fallecido en Estados Unidos el pasado 10 de mayo. Según The New York Post, durante los días en los que Mason estuvo hospitalizado, tras ser encontrado inconsciente en su vivienda, los padres del joven contaron ante los medios de comunicación que habían encontrado en el móvil de su hijo vídeos explicando cómo realizar el 'juego de la muerte', por lo que llevaron a cabo una campaña alertando de los peligros de este reto viral. Finalmente, el joven Mason falleció, y la policía cerró la investigación al no encontrar pruebas suficientes para determinar si murió realizando el 'juego de la asfixia'.

En este sentido, el CDC, que cuenta con el mayor estudio sobre esta práctica, advierte de que los fallecimientos por el 'juego de la asfixia' a menudo se confunden con suicidios, lo que distorsiona los datos y dificulta la medición real de esta problemática.