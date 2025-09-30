Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los jueces de violencia de género piden auxilio por la falta de medios para asumir más delitos en octubre

Los especilistas muestran una nueva preocupación en la protección de las víctimas y lamentan que los refuerzos no llegarán hasta finales de diciembre

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:26

Impotencia entre los jueces especializados en violencia sobre la mujer. Quedan tres días para que estas secciones, ya colapsadas, comiencen a instruir una nueva materia. ... La implantación de la nueva ley de eficiencia judicial, en desarrollo con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, hará que los magistrados instruyan también los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados o mutilación genital femenina. El cambio se hará antes de que se pongan en marcha los nuevos tribunales de instancia en diciembre y lleguen los refuerzos. Los especialistas temen y vuelven a mostrar su preocupación por la salud de una justicia afectada ya por sus «carencias», así como la repercusión que tendrá en las víctimas.

