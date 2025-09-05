Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juana Rivas, con su hijo menor. P. M.

Juana Rivas es citada a declarar por la supuesta sustracción de su hijo menor

La denuncia la presentó al incumplirse tras el receso navideño el pasado enero la vuelta del menor de ellos a Italia

EP

Viernes, 5 de septiembre 2025, 00:05

El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha citado a declarar el próximo 30 de octubre como investigada a Juana Rivas después de que, el pasado 24 julio, la Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial estimara parte del recurso planteado por el italiano Francesco Arcuri contra el archivo de una denuncia que presentó contra su expareja y madre de sus hijos por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores.

La denuncia la presentó al incumplirse tras el receso navideño el pasado enero la vuelta del menor de ellos a Italia en cumplimiento de la guarda y custodia que el progenitor tiene de él, que finalmente regresó el 25 de julio. La providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, y consultada por Europa Press, cita a declarar a Rivas como investigada a las 10,00 horas, a la misma hora que, el 22 de septiembre, se cita a través de su representación procesal a Arcuri, como denunciante.

En el auto de la Audiencia, con fecha de 24 de julio, un día antes de que finalmente se produjera la entrega por orden judicial del niño, de once años, que había estado con la madre en Maracena, en el cinturón de Granada, desde las navidades tras denuncias por supuestos malos tratos de Arcuri, admitió parcialmente el recurso de apelación al archivo que hiciera en su día, en concreto el 9 de mayo pasado, el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada de la denuncia del padre.

Esta denuncia también alegaba la presunta comisión de maltrato habitual y de lesiones (psicológicas) en el ámbito familiar, extremo este que la Audiencia rechazó investigar, según consta en el auto, al que tuvo acceso Europa Press.

Según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el padre del menor interpuso una denuncia que recayó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada.

