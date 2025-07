Juana Rivas agota las últimas horas para evitar el regreso de su hijo a Italia

A contrarreloj, Juana Rivas trata de impedir el regreso de su hijo menor a Italia. Antes de las 10.00 horas de esta mañana la ... madre de Maracena, condenada por sustracción de menores, deberá llevar al niño, de 11 años de edad, al lugar acordado, donde será recibido por las autoridades, así como por psicólogos, trabajadores sociales y un representante del propio Ministerio de Juventud e Infancia. La ministra, Sira Rego, que mantuvo ayer un encuentro con el menor en la localidad granadina, da credibilidad absoluta al relato del niño y demanda que se paralice su vuelta a Carloforte hasta que se esclarezca la causa abierta por presuntos malos tratos contra el padre, cuyo juicio está previsto el 18 de septiembre.

La entrega del menor a su progenitor, Francesco Arcuri, se produce a raíz de una resolución del juzgado de primera Instancia Número 3 de Granada, que ordenó el cumplimento de un decreto de la justicia transalpina. El chico llegó a España el 22 de diciembre de 2024 para pasar las navidades con su madre y su hermano mayor. Sin embargo, jamás regresó porque Rivas recurrió a los tribunales y, tras varias denuncias que se desestimaron, logró que uno de ellos en funciones de guardia suspendiera el reintegro del menor. Desde el 18 de febrero de 2025, cuando la Corte Suprema italiana ratificó la custodia a favor de Arcuri, hay un mandato para que el crío retorne a la casa de su padre en la isla italiana de Córcega.

Según fuentes del Ministerio de Infancia y Juventud, durante la reunión, que se desarrolló en el centro de Igualdad de Maracena el niño expresó su deseo de permanecer en España. La ministra reitera su petición de que el pequeño sea escuchado para que «prevalezca su interés superior». El encuentro se produjo sin la presencia de la madre de Maracena, aunque el menor estuvo acompañado por su hermano mayor, de 19 años, en todo momento. La ministra lamentó que el hijo de esta expareja mediática tenga que regresar con su padre en medio de una causa abierta en Italia por malos tratos, algo que «en España no se permitiría». El menor remitió además una carta «durísima» a la ministra y durante la hora y media de encuentro ratificó esos episodios que habría vivido supuestamente con Arcuri. «Ningún niño en los dos años que llevamos al frente del ministerio se ha puesto en contacto con nosotros para narrar algo de esta naturaleza», subrayaron fuentes gubernamentales.

Cabe recordar que la semana pasada la ministra ya solicitó a la Fiscalía General del Estado que protegiera los derechos del niño. Fuentes del ministerio insisten en que el auto que obliga a devolver al menor a su padre «es en contra de la madre» y si el menor, que es «sujeto de derecho» manifestara hoy su deseo de permanecer en España se deberá actuar en consecuencia. Para ello, durante la entrega a las autoridades estará presente la directora general de infancia del ministerio. Por último, las mismas fuentes gubernamentales revelan a este periódico que tanto el Ministerio de Exteriores y Justicia están abordando el asunto y trabajan «con determinación» con las autoridades italianas a través de la sala de cooperación internacional.

La Junta, sin poder actuar

Al hilo de la carta que el hijo mayor de edad de Juana Rivas remitió también a la Junta en la que le pide que «haga lo posible» para evitar que su hermano menor vuelva a Italia con su padre, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que «solamente un juez o una instancia superior», y no la administración puede «detener» el regreso. No obstante, el presidente manifestó que aún no le ha llegado la carta «oficialmente», y en todo caso aseveró que «la Junta de Andalucía no puede interrumpir ningún tipo de decisión judicial».

Dicho esto, agregó que lo que hacen «siempre» desde la Junta es «proteger al menor en todos los momentos hasta el punto de encuentro, y desde el punto de vista psicológico, de ayuda social, hacemos todo lo que es nuestra responsabilidad».

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, instó a la Justicia a mostrar «sensibilidad» en el caso de Juana Rivas. «Que prevalezca siempre, siempre, siempre el interés del menor», concluyó en su declaración a los medios.

«Deslegitimar» la justicia

Enrique Zambrano, abogado de Francesco Arcuri, detalla que las resoluciones judiciales hablan por sí solas y en ocho años solo han dado la razón a su cliente. «Pretender como se pretende, por determinados entornos, deslegitimar a la Justicia, por la vía de la injuria directa, sin conocer los razonamientos de aquellas resoluciones, nos parece absolutamente lamentable», reprochó.

El abogado manifestó que la madre no cuenta que durante estos meses ha roto cualquier posibilidad de que el menor pudiera hablar con su padre, o con sus amigos. Destacó además que en Italia los niños han estado permanentemente monitorizados por orden judicial, de dos a tres veces por semana, por los Servicios Sociales de Carloforte. «Los informes periciales de determinaron que Rivas tiene una personalidad manipuladora», remachó.

El 17 de noviembre de 2021 Juana Rivas se benefició de un indulto parcial del Gobierno tras ser condenada por un delito de sustracción de menores al no haber devuelto a sus hijos al padre. En concreto, el Ejecutivo conmutó la pena de dos años y seis meses de cárcel impuesta a la vecina de Maracena «por otra de un año y tres meses de prisión».

Pero la medida de gracia estaba condicionada a que no cometiese el «mismo delito». Ese plazo termina el 17 de noviembre de este 2025. El equipo legal que representa a la madre de Maracena hace hincapié en que la madre acatará todas las resoluciones judiciales.