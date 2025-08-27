Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estación de Baza. Miguel J. Ávalos González
Análisis

Baza y Águilas por ferrocarril

Juan Antonio Díaz Sánchez

Doctor en Historia y Artes por la Universidad de Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:29

A mi amada ciudad de Águilas

cuyo alborear en el Hornillo

es un regalo para los sentidos.

Amanecía un día maravilloso en la ciudad de ... Águilas. Caminando por las abruptas rocas sobre las que se alzaba el castillo de San Juan de las Águilas, el joven Alejandro Santamaría de Paz, que era hijo de Juan Santamaría del Pozo, pudo otear allá, en el horizonte, un magnífico vapor inglés que se encontraba a pocas leguas de distancia de la costa aguileña para poder atracar en su puerto sito en la playa de Levante. En la bodega de carga de dicho barco se almacenaba la primera locomotora, proveniente de Glasgow, que circularía por la línea de ferrocarril que estaban construyendo. Al poco tiempo de aquello, el tren llegaría a Águilas y junto a éste vendría aparejado el desarrollo, progreso y la prosperidad económica que tan necesarios eran. Sin duda alguna, aquel día fue un día festivo en Águilas, motivos había.

