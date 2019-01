José Entrena: «El que quiera hacerle daño a esta provincia que se lo piense dos veces» El presidente de Diputación, José Entrena, comparece rodeado de su equipo. / ALFREDO AGUILAR El presidente de Diputación anuncia que seguirán hablando con Iberia para recuperar los vuelos cancelados y cree que en 2019 se deben acabar infraestructuras vitales Q. CH. Viernes, 11 enero 2019, 11:05

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena (PSOE), ha convocado esta mañana a los medios de comunicación para valorar el año que empieza y enumerar los principales retos a los que se enfrenta la provincia. El presidente provincial ha reivindicado el papel de la institución provincial en la defensa de los intereses granadinos y ha advertido de que no dejarán de pelear por defender esta tierra.

Entrena ha reivindicado la lucha desde las aministraciones, poniendo como ejempleo el caso de los vuelos y la pérdida de las dos conexiones con Madrid después de que Iberia haya suspendido los dos principales vuelos. «Hemos dicho desde el primer día que no estamos de acuerdo. Si tienen problemas como empresa, vamos a valorar cosas. Pero el primer vuelo de la mañana nos conecta con España y el mundo; no se puede perder. Es verdad que no todo es maravilloso y entiendo que el avión de la noche tenga más altibajos. Pero si se portan bien con la provincia hablaremos bien y si se portan mal hablaremos mal«.

Entrena ha explicado que están valorando si irán a Madrid para abordar este asunto directamente con los responsables de la empresa.«Todos los días estamos hablando con Iberia y esperamos una propuesta. Quietos no nos vamos a estar. Tendríamos que buscar nuevas compañías pero no vamos a entender que Iberia nos quite el primer vuelo de la mañana. No me entra en la cabeza».

El presidente de la Diputación ha señalado que este 2019 debe ser el que ponga fin a infraestructuras que llevan años en marcha. «Tiene que ser el año en el que se dé el impulso definitivo a las canalizaciones de Rules«, ha asegurado.

Entrena ha lamentado que durante años se trató a Granada «como una provincia de segunda desde el Gobierno«. Ha reivindicado una vez más la línea de Moreda y la línea eléctrica de Caparacena, que se han desbloqueado-ha dicho- en unas pocas reuniones. »Aquellos que nos habían dicho que era imposible en pocas semanas fue realidad«.

«Esperanos tener este primer trimestre el Bankiabus para atender a los municipios que no tienen oficina«, ha explicado el presidente provincial, que ha señalado que se harán 311 actividades promocionales de la provincia en todo el mundo este año. »Entre otras, se va a promocionar Granada como ciudad de Ave«, ha anunciado.

El socialista espera tener el presupuesto aprobado en febrero, «aunque sabemos que es un año complejo donde influyen los intereses de cada grupo político». En esas cuentas, habrá una «importante partida de inversión en obra pública». El plan de obras y servicios consolidará el crecimiento del 30% del año pasado. «Cuando llegamos no había plan provincial de carretera y tenemos prevista una inversión de 6,3 millones. Entre los dos planes, 30 millones de euros en obra pública».

También se va a introducir el programa 'Conoce tu provincia' para que los mayores conozcan otros pueblos. Va a beneficiar a 4.000 mayores de 65 años y se han adherido 129 municipios.

«Las mujeres de nuestra provincia tienen que ver que hay instituciones que siguen dando la cara por ellas. Va a ser una tarea fundamental. Aprobaremos el nuevo plan provincial contra la violencia de género 2019-2022«, ha remarcado el presidente provincial, que ha comparecido rodeado de su equipo de gobieno.

Entrena ha avanzado que están desarrollando el primer plan de adaptación del cambio climático de la provincia, con un análisis municipio a municipio.

«Queremos que la OCG vaya a Zagra, que no disfruten sólo los ciudadanos de la capital. Colaboramos con la ciudad a cambio de que la cultura vaya a los pueblos«, ha expresado.