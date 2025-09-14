Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El cuadro de El Rey Chyco, en la esquina de Gran Vía con Natalio Rivas. ARIEL C. ROJAS
De Graná

¿Quién colgó al Rey Chico en la Gran Vía de Granada? ¿Y cuándo?

Es un retrato pixelado que lleva allí años, muchos años, pero que hasta ahora no llamaba tanto la atención porque la pared estaba llena de pintadas

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:50

El cuadro cuelga en lo alto de una fachada de Gran Vía, bajo el balcón del primer piso. Está justo en la esquina con Natalio ... Rivas, frente al instituto Padre Suárez. Es un cuadro pequeño y gris, enmarcado en madera y sujeto por una sencilla alcayata. Dentro hay una figura extraña, un busto pixelado e inquietante que observa a los paseantes como Drácula en el dintel de la puerta. Sin embargo, su identidad no es ningún secreto. Debajo del retrato, se lee su nombre en letras doradas: «El Rey Chyco».

