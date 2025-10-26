Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juan Lucena, a la izquierda, y el cuadro en el que me colé. M. N.
De Graná

«Te has colado en un cuadro»

Un domingo por la mañana, recibí un extraño mensaje que, pese a que todo indicaba que era una locura, terminó siendo verdad. Estaba en la Plaza del Campillo, apoyado en un árbol, al lado de su autor, Juan Lucena. Sí, el tipo del cuadro era yo. Pero, ¿por qué?

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Domingo, 26 de octubre 2025, 23:45

Comenta

Era domingo otra vez. Las guardias en el periódico exigen estar siempre pendiente del móvil, por si salta la noticia. Cuando se encendió la pantalla ... y vi el nombre de Mercedes, mi compañera Mercedes Navarrete, pensé que había jarana. «Te has colado en un cuadro», leí antes de desplegar la notificación. El texto venía acompañado de una fotografía tomada en la Plaza del Campillo. Me acerqué con dos dedos y navegué por la imagen: había varios pintores y curiosos a su alrededor, ojeando sus obras. Recordé que ese domingo era el certamen de pintura rápida de Caja Rural, pero no entendía el mensaje de Mercedes. «Te has colado en un cuadro». Entonces lo vi, en la esquina derecha de la imagen, un lienzo apoyado en un enorme tronco, un cuadro en el que un tipo calvo y barbudo caminaba, con andares de dibujo animado, por la calle Calderería. Era yo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  4. 4 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  5. 5 Granada cambia la hora y se pone un saquito, que luego refresca
  6. 6

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  7. 7 Un nuevo edificio con miradores y museo pondrá en valor la arqueología de Mondragones
  8. 8

    Seis artículos de lujo para una compra cada vez más cara
  9. 9

    Mil corredores clausuran un año más del Gran Premio de Fondo en Santa Fe
  10. 10

    Los peñistas de Granada y Cádiz condenan la pelea de ultras: «No nos representan»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Te has colado en un cuadro»

«Te has colado en un cuadro»