Unas jornadas para poner en valor «el mejor servicio de asistencia a víctimas de España»

El de hoy ha sido un día «muy importante» para la Consejería de Justicia y los 67 trabajadores del Servicio de Asistencia a Víctimas en ... Andalucía (SAVA), que realizan un trabajo «ejemplar» gracias al que más de 24.000 víctimas andaluzas disfrutaron el año pasado de una atención «rigurosa y empática». El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha inaugurado este martes en Granada, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, la segunda jornada que organiza el SAVA, 'Ante nuevos retos', donde se ha puesto en valor este recurso y se ha debatido sobre el funcionamiento del mismo.

«Es el mejor servicio de asistencia a víctimas de España, al nivel de cualquier país europeo. Destaca la atención a víctimas de violencia de género, que suponen un tercio», ha recalcado José Antonio Nieto. Las atenciones fueron más de 130.000 durante 2024 y el objetivo siempre es atender el impacto psicológico, apoyarla «para que se estabilice emocionalmente» y darle soporte jurídico. «Los trabajadores sociales y psicólogos tienen un papel muy destacado; realizan un trabajo espléndido eliminando barreras de todo tipo», ha añadido.

Ese trabajo les ha motivado a incluir este servicio dentro del Plan estratégico de Justicia 2023-2030, puesto que son personas que necesitan «de una empatía diferente». «No solo estamos aquí para dictar sentencias, una parte tiene que ver con la restauración, con que la víctima pueda recuperarse y que nuestro sistema le ayude a algo básico. La justicia es humana o no es justicia», ha agregado el consejero, al tiempo que ha mostrado su alegría por el hecho de que las jornadas se celebren en Granada, «capital judicial de Andalucía».

Asimismo, Lorenzo del Río ha indicado que el servicio de atención a las víctimas nació en 1998 «como algo que no parecía que iba a ser importante» y se ha convertido en una «pieza clave» en la administración. «Están permanentemente atendiéndolas y acompañándolas. Las acompañan, informan y las asisten en los juicios para evitan su revictimización, que no sufran más por el acercamiento a la justicia», ha manifestado. Además, ha recordado que atiende no solo a mujeres, también otras víctimas, como menores.

Por su parte, Ana Tárrago ha señalado que para la Fiscalía las víctimas son una materia que les «preocupa y ocupa». «Nos parece fundamental que este servicio funcione, por eso lo apoyamos. Firmé un convenio con la Consejería en el que se recoge la coordinación del SAVA con la Fiscalía Provincial. Estoy aquí para apoyar todas las actividades que se puedan desarrollar en relación con el servicio de víctimas en Andalucía», ha concluido.