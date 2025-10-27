Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aula de un centro de Granada, en una imagen de archivo. Ideal

Unas jornadas animarán a los adolescentes granadinas a leer en vez de 'darle al scroll'

El Consejo Escolar de Andalucía organiza este encuentro, en plena era digital, para enganchar a los jóvenes a la lectura

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 23:41

El Consejo Escolar de Andalucía ha organizado unas jornadas para plantarle cara a los móviles y fomentar la lectura entre los adolescentes. Con el título '¿ ... Leo o escroleo?' este encuentro pretende que los libros ganen la batalla al deslizamiento fácil en las pantallas de los teléfonos.

