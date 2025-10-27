Unas jornadas animarán a los adolescentes granadinas a leer en vez de 'darle al scroll'

El Consejo Escolar de Andalucía ha organizado unas jornadas para plantarle cara a los móviles y fomentar la lectura entre los adolescentes. Con el título '¿ ... Leo o escroleo?' este encuentro pretende que los libros ganen la batalla al deslizamiento fácil en las pantallas de los teléfonos.

El encuentro tiene como finalidad impulsar el fomento de la lectura en la adolescencia mediante un enfoque motivador, creativo y actual, que conecte con los intereses y lenguajes propios de esta etapa vital. Para ello se pretende generar un espacio de encuentro, inspiración y diálogo en torno al valor de la lectura como herramienta de desarrollo personal, cultural y social a través de la participación de autores y autoras de reconocido prestigio, ilustradores, especialistas en didáctica de la lectura, bookstagrammers, profesionales de la ilustración y docentes implicados en experiencias educativas innovadoras. Las jornadas serán el 30 de octubre en el Auditorio Caja Rural.

En la mesa redonda '+LEER -REEL', presentada por el mago Luigi Ludus, se defenderá que las historias increíbles duran más de 15 segundos. Escritores de reconocido prestigio conversará sobre cómo acercar la lectura a los adolescentes en la era digital. Desde su experiencia como narradores y lectores, debatirán sobre qué historias conectan con los jóvenes, cómo influye la tecnología en los hábitos de lectura y qué papel pueden jugar los libros frente al entretenimiento inmediato de las redes. Será una invitación a descubrir que leer también puede ser un acto de rebeldía, de placer y de conexión. Esta mesa estará moderada por Quico Chirino, director de IDEAL y en ella participarán los escritores Espido Freire, David Lozano y María Rosal.

Sin pensar en los likes

La otra mesa redonda, 'Mucho más libros que likes' reunirá a diferentes sectores de la comunidad educativa para compartir sus experiencias y mostrar que la lectura es mucho más que un hábito: «es un puente entre generaciones, una fuente de creatividad y una herramienta para descubrir el mundo». A través de estas voces, la conversación invita a redescubrir el placer de los libros y a encontrar nuevas maneras de contagiar el amor por las historias. El moderador será Pablo Morillo Pérez, que es director general de la Fundación José Manuel Lara (Grupo Planeta) y participan Sergio Rocas, Alba Machado Carrasco y María Luiosa Muñoz Córdoba.

Este encuentro del Consejo Escolar de Andalucía busca visibilizar y compartir buenas prácticas educativas que han logrado despertar el interés lector en los centros escolares, con el objetivo de extender modelos replicables y sostenibles.

En definitiva, se trata de reforzar la lectura como un acto libre, creativo y transformador, capaz de competir con otros estímulos digitales y de ocupar un lugar significativo en la vida de los jóvenes, expresan los organizadores.