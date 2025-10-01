Jordi Sevilla valora la «defensa de la democracia» frente a los populismos

La Sociedad Fabiana Española y la cátedra Fernando de los Ríos celebraron ayer un nuevo encuentro con la conferencia titulada 'En defensa de la democracia ... frente a los neoreaccionarios', que pronunció Jordi Sevilla, que fuera ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España (2004-2007), con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente. La sala de la Madraza se llenó para escuchar al político decir que vuelve «a estar preocupado por la democracia como cuando tenía quince y dieciséis años».

Entre el público le escucharon algunos políticos –de etapas anteriores– del PSOE como Ángel Gallego y Antonia Aránega. En la mesa de presentación estaba Baldomero Oliver, que fuera concejal socialista en la capital y ahora director de la cátedra Fernando de los Ríos, puesto del que se despide; y Antonio María Claret García, presidente de la Sociedad Fabiana Española. Este último anunció que inaugurarán en la Fundación CajaGranada en octubre una exposición con motivo de los cien años de la muerte de Pablo Iglesias, fundador del PSOE. Entre el público estaba también, la que fuera rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda.

Jordi Sevilla fue presentado por Antonio López, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad granadina. López opinó que la democracia «vuelve a estar sometida a tensiones muy serias».

Sevilla expuso que cree que existen suficientes elementos de juicio, empezando por el propio Trump en Estados Unidos o el ascenso de los populismos, especialmente de extrema derecha en Europa, «como para preocuparnos por lo que hasta ahora habíamos considerado un activo consolidado plenamente, al menos en Europa y en Occidente, que es la democracia, que se está poniendo en cuestión». Por eso, tras repasar los cuestionamientos que hacen los populismos y la extrema derecha sobre el feminismo, la inmigración, y otras muchas cuestiones, defendió que lo primero «es defender la democracia».

Por otra parte, sobre el pronunciamiento del presidente Pedro Sánchez de su deseo de volver a presentarse como candidato del PSOE en las próximas elecciones, Jordi Sevilla valoró que uno de los problemas «que hemos tenido es que el PSOE actual ha sido abducido por el populismo». Añadió que especialmente «en esta última legislatura, Pedro Sánchez ha buscado aliados que le han obligado, o él se ha sentido obligado y dispuesto, a aplicar un programa que no es socialdemócrata; es un programa, por una parte del populismo peronista de Sumar y, por otra parte, un programa de la extrema derecha racista de Cataluña».

No dio rodeos para decir que no se siente «identificado con las políticas que está llevando adelante mi partido», para acto seguido reclamar, «como otros muchos, un espacio de debate en el seno del partido y que la dirección del PSOE se ponga como una de sus prioridades no marginar a los que no piensan como ellos, sino ser capaces de sumar y de integrar al montón de socialistas que estamos por toda España dispuestos a ayudar».