Jonatan R. Ruiz, investigador de la UGR, gana el XXI Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada: «Es un verdadero honor» Ruiz recogerá la distinción esta tarde a las 20.00 horas en el Auditorio Caja Rural Granada, dotada con 25.000 euros

El investigador de la Universidad de Granada, Jonatan R. Ruiz, reconocido con el XXI Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada, ha destacado este viernes la importancia de recibir este reconocimiento que supone un gran impulso para seguir investigando estrategias seguras y efectivas frente a la obesidad, uno de los grandes retos de la salud global.

«Este premio es un verdadero honor para todo el equipo y una motivación para continuar generando conocimiento para mejorar la vida de las personas», ha remarcado en una rueda de prensa ofrecida junto al Presidente de Caja Rural Granada y de su Fundación Caja Rural Granada, Antonio León, el Director Gerente de la Fundación Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud (PTS), Luis González y miembros del jurado en los Servicios Centrales de la Entidad.

El investigador recogerá esta tarde a las 20.00 horas en el Auditorio Caja Rural Granada el premio, dotado con 25.000 euros, por el trabajo titulado 'Efectos de la restricción horaria de la ingesta temprana, tardía o autoseleccionada, sobre el tejido adiposo visceral y la salud cardiometabólica en personas con sobrepeso u obesidad: un ensayo clínico aleatorizado y controlado'.

El Presidente de Caja Rural Granada y de su Fundación, Antonio León, ha felicitado al investigador y a todo el equipo, merecedores de un galardón que pone de relieve, «la importancia de la cooperación para mejorar la vida de las personas». «La investigación avanza cuando se trabaja en equipo por un objetivo común, y en este caso, ese objetivo no es otro que mejorar la salud y la calidad de vida de miles de personas que conviven con la obesidad y sus consecuencias», ha subrayado.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso de la Fundación Caja Rural Granada con el Premio Ciencias de la Salud, que celebra ya su vigésimo primera edición. «La historia de la humanidad nos enseña que cada avance científico ha sido una palanca de transformación por lo que necesita del respaldo de toda la sociedad. Con este premio no solo queremos reconocer trayectorias excepcionales, como la que hoy reconocemos, sino también inspirar a las nuevas generaciones de científicos y motivar a otros a seguir explorando nuevos caminos en la medicina», ha añadido.

Por último, ha expresado su satisfacción porque este año el reconocimiento haya recaído en «un equipo de nuestra tierra». «Una vez más ha quedado patente la capacidad de la Universidad de Granada para formar a científicos capaces de hacer ciencia de primer nivel mundial».

Por su parte, el director gerente de la Fundación PTS Granada, Luis González, señaló que el Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada es un reconocimiento imprescindible al talento investigador que impulsa la innovación en nuestro territorio. «Desde la Fundación PTS nos sentimos orgullosos de apoyar y colaborar estrechamente con Fundación Caja Rural Granada en esta iniciativa que conecta ciencia y sociedad», ha destacado González.

El objetivo del estudio, publicado en la prestigiosa revista 'Nature', ha consistido en analizar los efectos de una intervención de 12 semanas basada en tres modalidades de restricción horaria de la ingesta, (temprana, tardía y autoseleccionada), combinadas con un programa de educación nutricional basado en la dieta mediterránea sobre los cambios en el tejido adiposo visceral y en marcadores de salud cardiometabólica en hombres y mujeres con sobrepeso u obesidad. Para llevarlo a cabo se ha realizado un ensayo controlado aleatorizado en Granada y Pamplona con la participación de 197 adultos (50% mujeres).

La investigación confirma que evitar la ingesta a partir de las 17.00 horas y hasta las 9.00 de la mañana del día siguiente (ayuno temprano) contribuye en mayor medida a mejorar la regulación de la glucemia y reducir la grasa subcutánea abdominal, es decir, la grasa que tenemos justo debajo de la piel. Así, este equipo de investigación ha demostrado que el ayuno intermitente (reducir el número de horas de ingesta y prolongar las horas de ayuno cada día) es un método eficaz para perder peso y mejora la salud cardiovascular en personas con problemas de obesidad.