Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

División de opiniones

Jesús Lens

Jesús Lens

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 11:38

Comenta

Imbecilidad. ¡Qué imbecilidad! ¡Qué estupidez y qué absurdez! Pongo al taxista que me llevaba del Zaidín a la Carrera del Darro por testigo de que ... esas eran mis palabras, suavizadas, ayer sábado a eso de las doce del mediodía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 493 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  2. 2

    Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada
  3. 3

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  4. 4 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  5. 5 La nieve sorprende en Sierra Nevada
  6. 6 Hipercor y Alcampo lanzan dos agresivas ofertas en aceite de oliva virgen extra
  7. 7

    «Poco ha sido para lo que podía haber pasado con la tormenta»
  8. 8 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  9. 9

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza
  10. 10

    El nuevo alcalde de La Malahá comienza su andadura con el «despacho abierto a todos los vecinos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal División de opiniones