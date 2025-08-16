Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Grupo de bomberos forestales del Infoca de Granada que han viajado a Galicia. IDEAL

Los jabatos del Infoca de Granada que protegen los pueblos de Galicia de las llamas

Un grupo de 19 bomberos forestales y tres técnicos de operaciones han viajado hasta Lugo para prestar apoyo en la ola de incendios

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 23:36

La ola de incendios en España no cesa. La situación es extrema. En Galicia, las llamas siguen desbocadas tras una semana. Son frentes de fuego ... de varios kilómetros de longitud. En Orense ya van 42.000 hectáreas quemadas en 10 fuegos activos. Su avance ha traspasado fronteras y ha alcanzado las provincias de Zamora y Lugo. En este último territorio se trabaja de forma frenética en las tareas de extinción. Pero también en evitar la tragedia y proteger los pequeños núcleos de población que existen en esta zona. Esta es la meta que ahora mismo persiguen los 19 bomberos forestales y los tres técnicos de operaciones del Infoca de Granada. Un grupo de profesionales que se ha trasladado desde la base de Los Moralillos, en Jerez del Marquesado, hasta el municipio de Quiroga. 900 kilómetros de viaje de 22 jabatos con el único propósito de ayudar en el infierno.

