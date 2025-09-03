Iznalloz corta 22 enganches ilegales a su alumbrado público

El Ayuntamiento de Iznalloz y la Policía Local del municipio detectaron este lunes 22 conexiones ilegales en su alumbrado público de la localidad y procedieron ... a cortarlos.

Su alcalde, Carlos Romero (IU), aseguró que estos enganches han provocado diversos fallos en la iluminación de las calles del pueblo. No obstante, prefirió no dar detalles de las vías en las que localizaron estas infracciones «por respeto a sus vecinos». «Los enganches se llevaban toda la tensión y había zonas a oscuras», indicó el primer edil. La Policía Local de Iznalloz, por su parte, procedió a identificar y sancionar a los responsables por un delito de daños a la seguridad y perjuicio económico. El regidor afirmó que, en total, fueron once las multas formalizadas por estos delitos y que la investigación de las autoridades continúa.

El consistorio aseguró que ha reforzado la vigilancia y el control para que la población no se vea afectada por más cortes de luz. También emitió un comunicado en el que recordó que manipular el alumbrado público es una infracción grave, que pone en riesgo la seguridad de los vecinos y afecta al correcto funcionamiento de un servicio «esencial para los vecinos».

No obstante, esta no es la primera vez que el municipio de Los Montes Orientales se ve afectado por los enganches ilegales y, como consecuencia, por los cortes de luz.

Los vecinos denunciaron que sufrían esta misma situación en febrero de 2025, cuando alertaron que había interrupciones del suministro de varias horas. Los ciudadanos acudieron dos años atrás, en 2023, a la oficina de la compañía eléctrica Endesa para reclamar medidas ante esta misma situación, que se intensificó en plena ola de frío. El fraude eléctrico llegó a alcanzar el 70% en algunas zonas del municipio

Otras localidades del norte de la provincia, como Darro o Diezma, también han sufrido este año cortes de luz procedentes de las irregularidades en otros suministros.