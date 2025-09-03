Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Enganches ilegales de luz IDEAL

Iznalloz corta 22 enganches ilegales a su alumbrado público

El Ayuntamiento refuerza la vigilancia de Policía Local en el municipio y sanciona a los infractores por daños a la seguridad y perjuicio económico

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:22

El Ayuntamiento de Iznalloz y la Policía Local del municipio detectaron este lunes 22 conexiones ilegales en su alumbrado público de la localidad y procedieron ... a cortarlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  2. 2 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  3. 3

    El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado
  4. 4

    Volver a respirar
  5. 5

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  6. 6

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  7. 7

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  8. 8 Se incendia un coche a la salida de un supermercado en Híjar
  9. 9

    Quién es Silvia Membrive, primera decana del Colegio de Economistas de Granada
  10. 10

    Denuncian desapariciones y agresiones a las colonias felinas en Alhama

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Iznalloz corta 22 enganches ilegales a su alumbrado público

Iznalloz corta 22 enganches ilegales a su alumbrado público