El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»

Pasear junto a la Catedral y sus calles adyacentes es una magnífica oportunidad para ejercitar el olfato y disfrutar del aroma inconfundible que desprenden las plantas medicinales, tés y especias de muchos de sus comercios cercanos. Un universo de posibilidades que escapa a la imaginación por sus infinitas texturas, colores, aromas y procedencias. Aunque en su esencia todos estos negocios mantienen la impronta de estampas pasadas (con sus canastas de mimbre y venta a granel), es indudable que la oferta se ha ampliado y que las preferencias de la clientela inciden en las tradiciones más arraigadas. En la mayoría de los casos, influenciadas por el marketing, las redes sociales o la televisión. Sin ir más lejos, la manzanilla de toda la vida, que lo mismo servía para calmar los dolores de barriga cuando éramos pequeños que para aclararse el pelo o calmar los ojos, parece estar perdiendo protagonismo por otras plantas más exóticas. Lo que se estila ahora es pedir el hibisco o flor de jamaica. «Está muy de moda», nos cuenta Asun Jiménez, encargada de uno de los cuatro establecimientos de 'Medievo', en el Pasaje Diego de Siloé junto a la Catedral. Toda una experta en este negocio que lleva casi 20 años en Granada.

«Como salga algo en Tic Toc, lo demandan mucho. Además, desde que Isabel Preysler dijo que tomaba esta infusión en 'El Hormiguero', no damos abasto». Según parece, las propiedades diuréticas, antioxidantes y cosméticas de esta planta han animado a buena parte de la clientela a emular a la reina de corazones para sentirse igual de divinos.

Otra tendencia que suma adeptos es tomar la leche dorada. Se trata de un «remedio tradicional de la medicina ayurvédica, a base de cúrcuma, jengibre, pimienta negra, canela, cardamomo y clavo molido». Por ello, en este negocio no se lo han pensado dos veces y ofertan el preparado en cómodos paquetes. Sólo hay que mezclarlo con leche caliente y disfrutar de sus muchos beneficios para nuestro organismo (es antiinflamatoria, digestiva, relajante, favorece el sistema inmunitario y la salud del corazón). Tampoco se quedan atrás las hojas de sen. «Se las llevan mucho los «abuelillos y las personas mayores con problemas de estreñimiento porque es muy eficaz», explica Asun. «También, la gente que está de viaje por el cambio de rutina». Siguiendo con los descubrimientos que parecen revolucionar el mercado, la ashwagandha está indicada para paliar la ansiedad y estrés y el Gingo biloba para la concentración y la memoria.

Pese a todo, hay clásicos que resisten el paso del tiempo por sus contrastados beneficios en solitario o combinados con otras plantas medicinales. En este sentido, la manzanilla y el poleo siguen siendo el mejor remedio natural para los problemas digestivos, mientras que el tomillo, la malva, el eucalipto y la mejorana pueden ayudarnos mucho cuando pasamos por un resfriado. Otras soluciones se «presentan en un montón de preparados», para quemar las grasas, para los bronquios y catarros, el insomnio, la ansiedad, el estrés, el riñón, la artrosis y la diabetes, entre otras muchas dolencias.

Especias

Este recorrido por las esencias no podría entenderse sin las especias y los tés genuinos de esta tierra. Las denominadas Granada son unas de las más demandadas por «sus muchos usos en la cocina de nuestra tierra». Se trata de una mezcla de cúrcuma, ajo, comino y perejil que da gusto a carnes, pescados, verduras y pinchos. También son imprescindibles los pimentones de la Vera (picante, ahumado y dulce), las especias para la paella y el azafrán. Este último, muy buscado tanto por españoles como por extranjeros y especialmente apreciado por los árabes e indios. «Lo vendemos desde hace muchos años». Para los amantes de los sabores intensos (como la cayena o el mojo picón), el pack Gourmet picantes del mundo promete fuertes emociones, entre otras variedades. «Los tenemos tanto molidos como en pimientos, procedentes de Japón o Tailandia. También los hay árabes, como la harissa».

A la hora de preparar un té el bestseller y el más deseado es Flor de Granada. «Se trata de un té verde que lleva pétalos de rosa, un poco de frambuesa y la flor de la granada». Procede de China y Japón, pero «nosotros hacemos todas las combinaciones». En el caso del té negro, el pakistaní es «una mezcla que se inventó en Granada. Se puede hacer con leche y lleva canela, cardamomo, clavo y vainilla». Si optamos por un gusto más dulce, nada mejor que el Embrujo de Granada con vainilla, caramelo, malva y rooibos». La oferta se completa con el resto de variedades de tés (rojos, negros, blancos y azul) y rooibos con especias, flores y frutas.