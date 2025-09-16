El invitado granadino de la bañera de La Revuelta que se gana el cariño de Broncano: «Tienes pinta de gracioso» Custodio, natural de Huétor Tájar, se ganó al público y al presentador con su naturalidad

La Revuelta ha regresado con fuerza tras las vacaciones y sigue la 'lucha' por la audiencia con El Hormiguero. La temporada anterior confirmó que el programa de David Broncano cuenta con una importante legión de seguidores que mantiene.

Este lunes el programa de RTVE contó con la presencia de dos actores argentinos, Ricardo Darín y Andrea Pietra, pero antes de eso hubo un guiño a Granada a través de un asistente entre el público. Y no uno cualquiera, sino el elegido para ver el programa desde la bañera. Custodio es un granadino de Huétor Tájar, «el pueblo de Lola Índigo», declaró nada más coger el micrófono, antes de aclarar que vive en Pegalajar (Jaén).

Custodio le trajo a Broncano un regalo y una propuesta: «Te voy a regalar mi primer libro, 'Granada oscura'» y le mostró otro libro que iba acompañado de la propuesta: «Si quieres este otro libro, me tienes que entrevistar». Sobre el libro dedicado a Granada, explicó que es «una novela negra, romántica, erótica con banda sonora», mientras el presentador del programa ojeaba el ejemplar que le había entregado.

El otro libro, señaló, es la segunda parte y se desarrolla en Jaén, provincia en la que se ha criado Broncano, por lo que Custodio entendía que merecía una entrevista para explicar más detalles de su obra. Bezos desveló que el libro «está en Internet y se puede descargar en PDF». Pero Custodio advirtió de que sería un gran invitado: «Soy muy gracioso, o, al menos, eso es lo que creo». «Tienes pinta de ser gracioso», le confirmó Broncano.

El presentador de Orcera alimentó su esperanza de acudir algún día como invitado, si «algún invitado no viene o tiene una llamada de Pablo Motos». «Custodio compartido», comentó entre risas Grison, uno de los colaboradores del programa.

Para conocer algo mejor a Custodio, Broncano le preguntó a qué se dedicaba y cuáles son sus aficiones, y el granadino contó que es amo de casa y que le gusta «dar la nota». Organiza la feria del libro de Pegalajar y de Vegas del Genil. También organizó un festival de música en su pueblo, Huétor Tájar.