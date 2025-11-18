El invierno llega por adelantado a Andalucía con heladas y temperaturas bajo cero

El primer zarpazo invernal llega a Granada esta semana. Después de las lluvias y las tormentas de la borrasca Claudia, una masa de aire ártico ... llega a la Península y propiciará una bajada notable de las temperaturas que dará lugar a heladas moderadas en varios puntos de la provincia. Eso sí, no se espera que llueva hasta la semana que viene, momento en el que podría llegar un nuevo cambio de tiempo al territorio granadino.

Aunque el frío ya se puede notar en Granada, con temperaturas mínimas en torno a los 5 grados en toda la provincia, no será hasta el jueves cuando la llegada de la masa de aire ártica se note más. Será ese día cuando los termómetros bajen hasta los 2 grados en la zona de Guadix y Baza y hasta los 3 grados en Granada capital y el Área Metropolitana. Además, las máximas no serán muy elevadas, quedándose ligeramente por encima de los 10 grados.

Y el viernes la situación de frío irá a más, pudiéndose dar heladas moderadas en las zonas de interior de la provincia. Los cielos se mantendrán despejados o con pocas nubes, con el norte de la provincia registrando -1º C y el entorno de la capital 0º C. Y las máximas seguirán bajando, situándose alrededor de los 10 grados.

Ampliar Pronóstico del tiempo de la Aemet para la mañana del viernes. Ideal

¿Seguirá el tiempo invernal el fin de semana?

Durante el fin de semana el zarpazo invernal seguirá vigente. De hecho, el frío irá a más: los termómetros registrarán -3 y -1 grados en el norte de la provincia y en Granada capital y el Área Metropolitana. De este modo, las heladas serán todavía más intensas que las del viernes.

El domingo, eso sí, las temperaturas subirán ligeramente. El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que ya ningún punto de la provincia registre temperaturas negativas, quedando las mínimas en torno a los 2 grados. Las máximas, por su parte, también subirán hasta situarse alrededor de los 14.

En lo relativo a las precipitaciones, no se esperan lluvias en lo que resta de semana aunque la situación podría cambiar de cara a la próxima: según los modelos de la Aemet, el lunes lloverá en toda la provincia. No será un episodio que tenga demasiada continuidad, ya que en principio solo habría precipitaciones ese día y las temperaturas seguirían subiendo.