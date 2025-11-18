Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Frío en Granada. Ideal

El invierno llega por adelantado a Andalucía con heladas y temperaturas bajo cero

Los termómetros mostrarán valores negativos en varios puntos de la provincia durante los próximos días con máximas que superarán por poco los 10 grados

Alberto Flores

Alberto Flores

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:32

Comenta

El primer zarpazo invernal llega a Granada esta semana. Después de las lluvias y las tormentas de la borrasca Claudia, una masa de aire ártico ... llega a la Península y propiciará una bajada notable de las temperaturas que dará lugar a heladas moderadas en varios puntos de la provincia. Eso sí, no se espera que llueva hasta la semana que viene, momento en el que podría llegar un nuevo cambio de tiempo al territorio granadino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  5. 5 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  6. 6 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  7. 7 Así van a quedar las pensiones en 2026: los expertos anuncian una subida mayor de los esperado
  8. 8

    El TSJA descarta la suspensión cautelar de la zona de bajas emisiones
  9. 9

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  10. 10 La avería de un vehículo genera retenciones kilométricas en la Circunvalación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El invierno llega por adelantado a Andalucía con heladas y temperaturas bajo cero

El invierno llega por adelantado a Andalucía con heladas y temperaturas bajo cero