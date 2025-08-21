Investigan a un vecino de Granada por enviar imágenes sexuales a una niña de once años

La víctima, una niña que tenía once años cuando sucedieron los hechos, fue acosada por una manada de depredadores sexuales a través del teléfono móvil. ... Entre los sospechosos había un vecino de Granada que ahora está siendo investigado por un juzgado de la capital por la presunta comisión de un delito de corrupción de menores, según confirmaron a IDEAL fuentes del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El asedio se produjo cuando la menor, que reside en una comunidad del norte de España, estaba pasando el verano con sus abuelos. En concreto, ocurrió entre los meses de julio y agosto de 2022.

Cuando la afectada regresó a casa, su familia presentó una denuncia por 'sexting', una conducta criminal que consiste en el envío fotografías y vídeos íntimos o pornográficos.

Guardia Civil

Los especialistas de la Guardia Civil iniciaron entonces una investigación que les condujo hasta Granada. «Cuando la menor se encontraba con sus abuelos, diversos varones contactaron con la menor a través del teléfono móvil, solicitándole vídeos de carácter sexual o enviando a la misma imágenes con contenido sexual. Tras las correspondientes gestiones policiales, se ha constatado que uno de los varones que solicitó y envió imágenes de contenido sexual a la citada menor» fue un individuo que estaba domiciliado en Granada, detalla los pormenores del caso la documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico.

Sede judicial de La Caleta

En un primer momento, las pesquisas de los expertos del instituto armado fueron remitidas a un juzgado del municipio en el que vivía la víctima, pero finalmente han recalado en la sede judicial de La Caleta. «La única relación del partido judicial (en el que se iniciaron las acciones legales) con los hechos es que la madre de la menor formuló denuncia en el puesto de la Guardia Civil sito en dicho partido judicial. Sin embargo, en el partido judicial de Granada es donde se encuentra el domicilio del investigado, lugar del que partieron las imágenes de contenido sexual remitidas a la menor y donde se recibieron las emitidas por ésta», explica el Tribunal Supremo las razones por las que ha asignado a un juzgado de la capital granadina la competencia para instruir las diligencias.

El expediente que contiene las indagaciones de la Benemérita acaba de llegar a Granada, según indicaron las fuentes oficiales del TSJA consultadas por este diario.

La denuncia de la familia de la niña fue presentada ante la Guardia Civil el 8 de agosto de 2022, es decir, unos días después de que la menor sufriera el acoso. La madre de la perjudicada manifestó que, «durante los meses de julio y agosto», su hija, «de once años», fue requerida por varios sujetos para intercambiar imágenes de contenido sexual.

Encuesta

El suceso se judicializó en enero de 2024 porque los hechos «podrían ser constitutivos de un delito de corrupción de menores a través de teléfono móvil».

La oenegé Save the Children difundió el pasado mes de julio los resultados de un sondeo en el que preguntó a más de mil jóvenes por sus percepciones y conductas online durante la adolescencia. Pues bien, la práctica totalidad de los chicos y chicas que accedieron a responder el cuestionario, el 97%, afirmó haber sufrido algún tipo de violencia sexual en entornos digitales cuando eran menores de edad, concluyó la encuesta elaborada por la asociación.