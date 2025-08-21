Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un experto en cibercrimen de la Guardia Civil de Granada. Ramón L. Pérez

Investigan a un vecino de Granada por enviar imágenes sexuales a una niña de once años

La menor, que reside el norte de España, fue acosada por varios depredadores a través del teléfono móvil y su madre presentó una denuncia

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:20

La víctima, una niña que tenía once años cuando sucedieron los hechos, fue acosada por una manada de depredadores sexuales a través del teléfono móvil. ... Entre los sospechosos había un vecino de Granada que ahora está siendo investigado por un juzgado de la capital por la presunta comisión de un delito de corrupción de menores, según confirmaron a IDEAL fuentes del gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

