La Policía Nacional investiga los hechos. IDEAL

Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada

La juez le ha impuesto una orden de alejamiento y la Policía Nacional se ha encargado del caso

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:20

La Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual de un padre a su hija de 7 años en Granada capital. Los hechos fueron denunciados recientemente ... por la madre de la menor, que aseguraba que la niña había expresado que el hombre le había realizado tocamientos. El cuerpo ha abierto una investigación, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al caso. Aunque no ha sido arrestado, la juez le ha impuesto una orden de alejamiento de la niña.

