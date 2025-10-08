Investigan una presunta agresión sexual de un padre a su hija en Granada

La Policía Nacional investiga una presunta agresión sexual de un padre a su hija de 7 años en Granada capital. Los hechos fueron denunciados recientemente ... por la madre de la menor, que aseguraba que la niña había expresado que el hombre le había realizado tocamientos. El cuerpo ha abierto una investigación, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al caso. Aunque no ha sido arrestado, la juez le ha impuesto una orden de alejamiento de la niña.

La denuncia fue interpuesta por la progenitora, que aseguraba que la menor había mostrado una actitud extraña cuando el padre fue a darle un beso. Ante la pregunta de por qué actuó así, supuestamente le respondió que le había tocado la vagina en varias ocasiones. A lo largo del día, siempre según la versión de la madre, insistió con preguntas para averiguar más información. La niña contó, al parecer, que había sufrido tocamientos por encima de la ropa cuando se encontraban en diferentes estancias de la casa. De hecho, grabó las respuestas, que están siendo analizadas por la Unidad de atención a la familia y la mujer (UFAM) de la Policía Nacional, encargada de las pesquisas. Agentes de esta unidad han hablado ya con la menor.

El estado de salud de la niña es bueno y emocionalmente se encontraría estable. En el centro escolar, por ejemplo, no han percibido que su actitud haya cambiado. Aún así, como es habitual, ha sido derivada a la Asociación márgenes y vínculos, organización que se dedica al tratamiento y evaluación de menores víctimas de agresiones sexuales.

El padre, al que no le constan antecedentes policiales, está siendo investigado como presunto autor de un delito de agresión sexual sobre menor de edad. Según fuentes consultadas, no ha llegado a estar detenido, pero la juez le ha impuesto de forma provisional una orden de alejamiento de su hija.