Investigan por presunta malversación de fondos a Eduardo Martos, alcalde de Cogollos de Guadix

Investigan al diputado y alcalde de Cogollos de Guadix, Eduardo Martos, por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Dos concejales de las agrupaciones ... municipales de Cs y PSOE del Ayuntamiento han vuelto a denunciar al político, que está a la espera de juicio por presunto fraude electoral, tras detectar transferencias bancarias «injustificadas» en las cuentas de las arcas municipales.

El diputado, al que se citó a declarar esta semana ante la unidad de policía judicial de la Guardia Civil, fue denunciado en abril por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Un informe de la secretaria e interventora municipal puso en evidencia «pagos excesivos y duplicados realizados en varios ejercicios». Según la denuncia, faltan por justificar cerca de 126.000 euros entre 2021 y 2023. Algunos de los ingresos se habrían producido a las cuentas bancarias de vecinos de la localidad, entre ellos al propio Eduardo Martos. Esta cuantía ascendería a 10.000 euros.

Sin embargo, el primer edil y diputado de Emergencias, manifiesta a preguntas de IDEAL que, aunque fue citado ayer ante la Guardia Civil, rechazó prestar declaración hasta obtener más información sobre la investigación en curso. Según la propia versión del investigado, ya ha adjuntado debidamente justificación para cerca de 100.000 euros de gasto municipal, mientras que está pendiente hacer lo propio con otros 20.000. Sobre los 10.000 euros que se habría ingresado en su propia cuenta, afirma que suponen gastos realizados en concepto de transporte y dietas. A juicio del investigado, la denuncia es una maniobra política para dañar su imagen.

En 2023, de acuerdo con la interventora municipal, se efectuaron pagos por un importe total de 17.367,19 euros en los que «no se han encontrado el soporte documental de los mismos». Una situación que «no se debe de producir puesto que cada operación de gasto conlleva la tramitación de un expediente administrativo y necesita de una fiscalización por parte de la Secretaría-Intervención». Además, se encontraron pagos duplicados de más de 800 euros en las cuentas de los que se debía solicitar devolución. Del mismo modo, se encontraron «duplicados realizados en el ejercicio 2022 y que no consta que se hayan devuelto en dicho ejercicio». En total el montante asciende a 3.011,05 euros y se les debe requerir para que se proceda a su devolución en el caso que aún no se hayan hecho. Adicionalmente, la interventora encontró pagos efectuados por un importe total de 54.533,15 euros en los que no se han encontrado el soporte documental de los mismos.

De hecho, ante la falta de cumplimiento por parte del ayuntamiento de la remisión de información al Ministerio de Hacienda de sus obligaciones trimestrales durante todo el ejercicio 2021 y 2022 se ha tenido que contratar a una empresa de contabilidad para paliar la situación que se había generado.

Por su parte, los concejales Modesto Lozano y Aurelio Peralta, PSOE y C's respectivamente, ampliaron su denuncia por malversación de fondos públicos a raíz de la declaración de la secretaria interventora del Ayuntamiento de Cogollos de Guadix ante la Guardia Civil. De acuerdo con esa denuncia, tuvieron conocimiento que el alcalde ha solicitado a algunos vecinos que habrían recibido pagos de forma irregular por el Ayuntamiento que le firmara un justificante. Según consta en la denuncia, estos pagos se habrían realizado en efectivo o vía bizum o por transferencia y sin soporte documental, y que sumaban cerca de 126.000 euros. Entre las personas que habrían recibido esos pagos se encontraría el propio Eduardo Martos Hidalgo, que se ingresó a sí mismo la cantidad de 10. 472 euros.