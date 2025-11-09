Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El hombre está ingresado en el Hospital de Neurotraumatología de Granada Ideal

Investigan si un hombre recibió un tiro en la cabeza en un 'vuelco' de hachís en Granada

El herido, pese a la gravedad de las lesiones que sufrió, sobrevivió y está ingresado en el Hospital de Neurotraumatología de la capital

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Domingo, 9 de noviembre 2025, 15:47

Comenta

Los narcos suelen tener el gatillo fácil. Y los que roban la droga a los narcos, también. Las fuerzas de seguridad de Granada está investigando ... un 'vuelco' de hachís -la sustracción a mano armada de un alijo de cannabis- en el que, según ha podido saber IDEAL de fuentes cercanas al caso, un joven recibió un tiro en la cabeza. El herido, pese a la gravedad de las lesiones que sufrió, sobrevivió y está ingresado en el Hospital de Neurotraumatología de la capital.

