Investigan si un hombre recibió un tiro en la cabeza en un 'vuelco' de hachís en Granada

Los narcos suelen tener el gatillo fácil. Y los que roban la droga a los narcos, también. Las fuerzas de seguridad de Granada está investigando ... un 'vuelco' de hachís -la sustracción a mano armada de un alijo de cannabis- en el que, según ha podido saber IDEAL de fuentes cercanas al caso, un joven recibió un tiro en la cabeza. El herido, pese a la gravedad de las lesiones que sufrió, sobrevivió y está ingresado en el Hospital de Neurotraumatología de la capital.

El suceso ocurrió este pasado jueves en el cinturón metropolitano de Granada y, al parecer, la víctima es un hombre de nacionalidad extranjera, indicaron medios conocedores de los pormenores del suceso.

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de las pesquisas, confirmó que, efectivamente, hay una persona hospitalizada con un disparo en la cabeza, pero no avanzó más detalles para no perjudicar las indagaciones que están en curso para intentar localizar y detener a los pistoleros.

Pese a las constantes redadas contra el narcotráfico que llevan a cabo tanto la Benemérita como la Policía en Granada, una de las zonas más 'pujantes' de España en la 'industria' de la marihuana, las organizaciones criminales dedicadas al mercadeo de la grifa se han ido asentado en la provincia y, según ha alertado con insistencia de la fiscalía, son cada vez más violentas y muchas de ellas proceden de otros países de la Unión Europea.