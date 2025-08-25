Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo del viaducto, que se hundió durante su contrucción en 2006.

Investigadores de la UGR controlan los deslizamientos de Rules desde 2019

Los deslizamientos en muchos de los casos se pueden acelerar con las bajadas del nivel del embalse, ya que el agua ejerce presión y contiene zonas

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:25

Los investigadores llevan desde 2019 con comprobaciones sobre el terreno, en el que las grietas más visibles se observan en la carretera N-323. Los ... deslizamientos en muchos de los casos se pueden acelerar con las bajadas del nivel del embalse, ya que el agua ejerce presión y contiene zonas.

