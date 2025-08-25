Investigadores de la UGR controlan los deslizamientos de Rules desde 2019

Los investigadores llevan desde 2019 con comprobaciones sobre el terreno, en el que las grietas más visibles se observan en la carretera N-323. Los ... deslizamientos en muchos de los casos se pueden acelerar con las bajadas del nivel del embalse, ya que el agua ejerce presión y contiene zonas.

Expertos de la UGR ya alertaron en 2021 de que los movimientos del terreno podrían generar grandes problemas. La investigación científica, avanzada entonces por este medio, animaba a los gestores del embalse al control de los desplazamientos que, sobre tanta cantidad de agua, podrían causar una catástrofe.

Los deslizamientos en embalses pueden generar situaciones críticas y peligrosas que conlleven a una gran cantidad de pérdidas materiales y humanas como sucedió en Vajont (Italia) cuando en 1963 un gigantesco deslizamiento produjo una ola de 250 metros que dejó más de mil muertos.

El estudio de la UGR, que forma parte de un proyecto europeo que se llama 'Riskcoast' que mide el riesgo geológico en las zonas costeras, determinaba que hay tres deslizamientos que amenazan a este gran encauzamiento de agua con una superficie de 345 hectáreas. La UGR está en contacto con las administraciones pertinentes par que puedan tomar medidas y corregir los deslizamientos.