La calima asolará Granada este miércoles y hay 100% de lluvias el viernes Aemet anuncia una jornada de transición antes de la llegada de cielos nubosos y bajada de las temperaturas

C. Á. Martes, 7 de octubre 2025, 11:00 | Actualizado 12:01h.

La calima va a protagonizar la jornada del miércoles en cuanto al tiempo se refiere para Graada. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha sorprendido este martes con un pronóstico inesperado, justo antes del 100% de probabilidades de lluvia que va a haber el viernes.

Según el pronóstico de la agencia, las altas temperaturas seguirán predominando en la provincia de Granada y este miércoles se esperan 31 grados de máxima. Un ambiente puramente veraniego, con 16 grados de mínima y un ambiente que se alejará del otoño en el que nos encontramos con la llegada de la calima, que enrarecerá aún más el ambiente.

Será el paso previo a un cambio del tiempo en Granada, que vendrá acompañado por lluvias y una bajada moderada de las temperaturas. Las precipitaciones, que podrían ser en forma de tormenta en algunos puntos, llegarán el jueves por la tarde y se mantendrán hasta el sábado. Sin embargo, las nubes no se marcharán del todo y las temperaturas se mantendrán más suaves, alrededor de los 25 grados, al menos hasta el martes.

La calima es un fenómeno meteorológico que se produce en la atmósfera y caracterizado por la presencia de partículas sólidas muy pequeñas en suspensión pero lo suficientemente numerosas para dar al aire un aspecto opaco. Como resultado se tiene un ambiente turbio y la contribución a la coloración amarillenta o anaranjada del crepúsculo. Estas partículas suelen ser de polvo y arena, aunque también pueden estar formadas de cenizas y arcilla.