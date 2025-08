¿Quiénes son los intrusos en las intervenciones estéticas?

Rebeca Alcántara Granada Sábado, 2 de agosto 2025, 22:54 | Actualizado 23:06h. Comenta Compartir

¿Son los odontólogos unos de los intrusos en la medicina estética? Según la asociación de medicina estética sí, porque no están autorizados a hacer ... este tipo de tratamiento, aunque sí puedan utilizar algunas de las sustancias que se utilizan en las clínicas médicas. Los odontólogos matizan. El presidente del colegio granadino de dentistas, Javier Fernández, explica que no pueden usar ácido hialurónico con fines estéticos pero sí regeneradores y ahí la línea es muy difícil. Defiende que no existe ninguna denuncia a ningún profesional del sector y deja claro que «no se puede meter en el mismo saco a una peluquera que hace un tratamiento sin ninguna formación que a un odontólogo». Recuerda que los dentistas hacen intervenciones mucho más complejas y que están perfectamente cualificados.

«Nuestro objetivo es que se nos permita hacerlo con fines estéticos, pero mientras tanto podemos usar esta sustancia con un objetivo regenerador», asevera. Además, se pregunta «¿no es un blanqueamiento dental un tratamiento estético», dice. Por su parte, Francisco Morales, de la asociación de medicina estética de Granada reitera que sólo médicos con una formación específica en medicina estética pueden realizar este tipo de tratamiento y que lo otro es «intrusismo». Noticias relacionadas De una alergia a una ceguera: las secuelas de los tratamientos estéticos en centros clandestinos Las claves para evitar caer en una clínica fraudulenta Los médicos estéticos también apuntan a los profesionales de la enfermería. Pero sobre todo, en los últimos tiempos, a personas del este que sin ninguna formación practican este tipo de intervenciones sin ningún tipo de garantía sanitaria para los pacientes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Medicina