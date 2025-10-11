Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las botellas con gas nitroso, intervenidas en Santa Fe. Policía Local de Santa Fe

Intervienen de nuevo en Santa Fe botellas de la droga conocida como gas de la risa

La Policía Local del municipio insiste en que el consumo de óxido nitroso entraña peligros para la salud: «No es un juego»

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 19:46

La Policía Local de Santa Fe ha vuelto a confiscar botellas que contenían el llamado gas de la risa, un elemento químico que es usado ... como droga en ambientes juveniles. En este sentido, los agentes de la guardia municipal reiteran que el consumo de óxido nitroso, ese es su verdadero nombre, entraña riesgos para la salud: «No es juego», han alertado.

