Intervienen de nuevo en Santa Fe botellas de la droga conocida como gas de la risa

La Policía Local de Santa Fe ha vuelto a confiscar botellas que contenían el llamado gas de la risa, un elemento químico que es usado ... como droga en ambientes juveniles. En este sentido, los agentes de la guardia municipal reiteran que el consumo de óxido nitroso, ese es su verdadero nombre, entraña riesgos para la salud: «No es juego», han alertado.

«Hay personas que exageran los efectos que produce, lo que puede hacer que resulte más interesante para otras personas. Y luego está el nombre que se le ha dado popularmente, gas de la risa, que también es una forma de blanquear esta sustancia», explicaron patrulleros de la guardia municipal de Santa Fe.

El pasado mes de agosto, la Policía Local ya se incautó de un recipiente que contenía gas nitroso en un parque del municipio en el que había tenido lugar un botellón.

La historia se ha repetido ahora. «Creíamos que era algo más esporádico, pero parece que es más frecuente de lo que pensábamos. Y las bombonas son cada vez más grandes. Así que hemos reforzado la vigilancia para impedir que se consuma. Y los controles están funcionando: los envases que intervenimos suelen estar llenos, lo que indica que no han tenido tiempo para tomarlo por nuestra presencia y los abandonan».

La inhalación del gas de la risa en espacios públicos conlleva una sanción administrativa.

Anestésico

Según los responsables del Plan Nacional Sobre Drogas, el óxido nitroso tiene «propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas», y es «incoloro, casi inodoro y con un ligero sabor dulce». Además, es barato y «existe una percepción social» de que su ingesta en segura, pero «puede conllevar graves secuelas». En principio, produce euforia, sensación de bienestar y carcajadas.

En los últimos años, el gas de la risa se ha generalizado en las raves (fiestas de música electrónica) y ha sido detectado en zonas turísticas de España, caso de la Costa Brava, la Costa del Sol y las Islas Baleares.

El óxido nitroso puede adquirirse en comercios especializados en abastecer a las pastelerías o restaurantes, porque se emplea, entre otras cosas, en la preparación de cremas o espumas comestibles.

También tiene un uso legal en los paritorios, donde se puede recurrir a este elemento para calmar los dolores que, por lo general, provoca el alumbramiento de una criatura o las molestias derivadas de la extracción de una pieza dentaria.