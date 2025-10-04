Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, y Ana. Pepe Marín

«Intenté quitarle el cuchillo por la hoja. Dolía mucho. Después, me apuñaló en la mano»

El hijo menor de Ana, de 20 años, intervino para intentar salvar a su madre de una muerte segura y también resultó herido

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Sábado, 4 de octubre 2025, 23:44

Prefiere mantenerse en el anonimato, pero en Cúllar Vega algunos lo conocen como el héroe del pueblo. Es el chico de 20 años que intervino ... para salvar a su madre de una muerte segura. Su padre estaba apuñalándola y él, sin pensarlo, fue a agarrar el cuchillo para impedir que siguiera, por lo que resultó herido. Las cicatrices le recuerdan lo que no podría olvidar aunque quisiera: que el pasado 17 de mayo casi se queda huérfano.

