«Están intentando desmantelar la escuela rural y no lo vamos a consentir» SARAI BAUSÁN GARCÍA Familias de la Alpujarra se manifiestan a las puertas de la delegación de Educación para rechazar el «cierre de unidades y la falta de profesores» en sus centros escolares | Los alumnos de Bérchules y Torvizcón han comenzado una huelga indefinida por la que no volverán a clase hasta que se solucione esta situación SARAI BAUSÁN GARCÍA Granada Miércoles, 18 septiembre 2019, 13:27

«Un pueblo sin colegio, es un pueblo que muere, y es lo que queremos evitar. Este es el momento de impedirlo». Los gritos del centenar de personas que se ha concentrado esta mañana para rechazar el cierre de unidades en los colegios de la Alpujarra y la falta de maestros llamaba la atención de todo el que pasaba ayer por las puertas de la delegación de Educación en Granada. «Están desmantelando la escuela pública rural, y no lo vamos a consentir. Cierran unidades y no nos mandan maestros y no es justo para estos niños, que merecen una educación de calidad», ha explicado al respecto Irene Avivar, vocal en la Alpujarra de la Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Granada FAMPA Alhambra. Esta situación ha provocado que los padres de Bérchules y Torvizcón hayan decidido convocar una huelga «ininterrumpida e indefinida» por la que, desde ayer hasta que se solucione este asunto, ningún niño de estas localidades irá a clase. «Las aulasvan a estar vacías hasta que no se solucione esto, porque estamos hablando del futuro de nuestros hijos y de nuestros pueblos», ha comentado una madre afectada durante la manifestación.

En la concentración que se ha iniciado en torno a las once de la mañana en el centro de la capital se daba voz a un centenar de familias de los municipios de Pitres, Bérchules y Torvizcón. «Hemos intentando hablar con Educación, hemos mandado escritos y llamado, pero no hemos obtenido ninguna respuesta, así que, como nos hemos dado cuenta de que no nos oyen,vamos a hacer que nos vean», ha señalado Avivar.

«Es complicado ir a la huelga porque a mi hijo Miguel le encanta ir a clase y su madre y yo trabajamos, pero es necesario hacer este esfuerzo por su propio bien, porque nos tratan a los alumnos de los pueblos como números y no nos dan la calidad necesaria, y eso ellos no se lo merecen», ha indicado otro de los padres afectados. Tal y como ha denunciado, en el colegio de su pequeño, el de Bérchules, han unificado los cursos de Infantil con algunas clases de Primaria, por lo que es «es muy difícil que ese profesor pueda dar clase en condiciones a tantos niños y de cursos tan diversos. Además, si se pone malo, los niños no pueden dar clase, porque es muy difícil encontrar algún sustituto para las zonas de difícil cobertura como la nuestra».

«No es cuestión de las ratios, porque somos conscientes de que las cuestiones numéricas están dentro de la norma. Pero pedimos que en nuestros colegios y pueblos, que tienen riesgo de despoblación alto, se atiendan a estas cuestiones sociales y familiares y se cubran nuestras necesidades. Aunque los docentes hacen todo lo posible para que el aprendizaje sea lo mejor posible, no hay una educación de calidad», ha indicado el alcalde de Bérchules, Ismael Padilla. A esto ha añadido: «La educación es un pilar fundamental en nuestros pueblos».