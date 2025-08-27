Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trabajadores de carreteras limpian el asfalto tras un accidente en la A-44. Pepe Marín

Intenta librarse de una condena por conducir ebria con la excusa de que había hielo en la A-44

La Audiencia de Granada rechaza el recurso de la procesada, que causó daños valorados en 86.871 en unas vallas de la autovía

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:29

Fue una colisión violenta. De hecho, el vehículo siniestrado causó daños valorados en 86.871euros en los elementos de protección de la A-44 (la ... autovía de Sierra Nevada-Costa Tropical). El coche «se salió por el margen derecho» de la carretera y chocó contra la barrera «de cierre, (...)saliendo» despedido hacia el arcén izquierdo, donde» volvió a impactar contra otra valla, «ocasionando» una serie de desperfectos que costó reparar los ya citados 86.871 euros, describe la sentencia de la Audiencia la forma en que se produjo el accidente.

