El instituto madrileño que irá de viaje de estudios a Granada gracias a la solidaridad de toda España: «Los niños están flipando» Un grupo de profesores ha lanzado una campaña de crowdfunding para recaudar dinero y poder llevar a sus alumnos fuera, después de más de 10 años sin salidas de este tipo, debido a las circunstancias socioeconómicas de muchas de sus familias

Los alumnos del IES Numancia, en el distrito de Puente de Vallecas en Madrid, llevan más de 10 años sin poder ir de viaje de estudios debido a las circunstancias socioeconómicas de muchas de sus familias. Eso cambiará este año, gracias a la iniciativa de un grupo de profesores del centro, que han lanzado una campaña de crowdfunding para recaudar dinero y poder llevar a los niños tres días a Granada.

David Sicilia, uno de los profesores encargados, es consciente de las necesidades de estos chicos, de sus ganas de salir y conocer mundo: «Llevo varios cursos en el instituto y estoy muy encariñado con los chiquillos. No se conseguía hacer ningún viaje de estudios por el tema del dinero, pero entonces se lo propuse a los niños. Les dije que tenía que ser un destino nacional al que se pudiera llegar en bus o en tren».

Este docente imparte clases de Geografía e Historia en el centro escolar, además de Historia del Arte a los más mayores, y pensó en Granada principalmente por la visita a la Alhambra, que la están estudiando en clase. «Sería un viaje de 3 días y 2 noches, con un precio de 230 euros por alumno más o menos con el autobús».

Su primera idea para recaudar dinero fue la clásica de vender dulces, pero rápidamente fue descartada: «No nos iba a comprar nadie por el tipo de barrio en el que nos encontramos. Cada caja vale más de 20 euros y el beneficio encima era solo de 2 euros». El pasado viernes, un compañero le animó a lanzar una campaña de crowdfunding y siguió el consejo, aunque pensó que sería gente del entorno la que colaboraría: otros profesores, familiares, amigos... Sin embargo, este lunes se llevaron una grata sorpresa. «A mediodía se hizo viral, explotó, y desde entonces no han parado de llegar donaciones», explica Sicilia entusiasmado.

El objetivo que se habían marcado era de 8.000 euros y lo han conseguido en un tiempo récord; los niños «están flipando». «Quería haberlo mantenido en secreto para darles una sorpresa, pero al final están más en las redes que uno mismo y ya lo sabían cuando llegué a clase. Estaban loquísimos de contentos. No les entra en la cabeza. Con esto también aprenden que existe la generosidad, porque es gente que no conocen», manifiesta el docente, quien añade que se trata de un instituto con 40 nacionalidades distintas.

En un principio fueron 40 alumnos de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato los que se apuntaron al viaje de estudios, pero este martes, a raíz del éxito de las donaciones, se animaron otros, por lo que serán alrededor de 65 los que vayan a Granada. «Para ellos es una oportunidad única. Ahora, al ser más niños, necesitaremos más dinero, así que vamos a dejar las donaciones abiertas; todos tienen derecho a ir. También hemos decidido vender papeletas para una rifa a 2 euros y si nos falta nos inventaremos alguna otra cosa», comenta el profesor.

«Queremos que este viaje sea posible para todos, sin que la situación económica sea un obstáculo. Cada donación, por pequeña que sea, acerca un poco más a nuestros alumnos a cumplir un sueño», indica. Además, alumnos y profesores quieren agradecer el apoyo de todas las personas que han colaborado con una serie de «recompensas simbólicas llenas de cariño». Son diseñadas por los propios estudiantes y se trata de mensajes personalizados, diplomas y postales digitales, entre otros.

Cómo será el viaje a Granada El primer día, los alumnos irán al embalse de Cubillas para hacer actividades de multiaventura y más tarde se establecerán en Granada, donde tienen el hotel. Al día siguiente visitarán la Alhambra, con el programa que les ha ofrecido el Patronato de 'La Alhambra Educa'. Por la tarde tendrán un tour guiado por la ciudad y, al día siguiente, verán el mar en la Costa Tropical. «Todavía no sabemos si iremos a Motril o a La Herradura, pero por la tarde ya nos han comentado que nos llevarán a Nerja», señala David Sicilia.