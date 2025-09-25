Instituciones Penitenciarias celebra la festividad de la Merced

Cristina Buján, directora del Centro de Inserción Social Matilde Cantos Fernández, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes al acto institucional que, ... junto al Centro Penitenciario de Albolote, conmemoraba la festividad de la Merced, patrona del colectivo.

Con «un sencillo gracias», Cristina destacó la importancia del trabajo «complejo» de las personas adscritas a Instituciones Penitenciarias, una labor a veces silenciosa pero fundamental para conseguir la reeducación de quienes, por distintos motivos, se ven privados de libertad. Una tarea con «gran sentido social» en la que, como señaló la concejala del Ayuntamiento de Granada, Rosario Pallarés, es clave la coordinación entre administraciones.

La celebración estuvo presidida por el subdelegado del Gobierno de España, José Antonio Montilla, quien hizo hincapié en el agradecimiento, en la necesaria red de apoyos y en esa labor de reinserción social. También estuvo presente la administradora y directora accidental del Centro Penitenciario de Albolote, María González, quien, por cierto, fue una de las galardonadas con la medalla de plata al mérito; la misma que recibió el juez emérito de Vigilancia Penitenciaria, Pedro Joya.

En la categoría de bronce se distinguió a Graciliano Gómez y a Proyecto Hombre, cuyo reconocimiento fue recogido por su director, Manuel Mingorance. En este último caso, se recordó que la mayoría de los delitos cometidos están vinculados al consumo, tráfico –e incluso a la abstinencia– de distintas sustancias, de ahí la importancia de su colaboración.

En una sala repleta –que ya se queda pequeña– del palacete de Quinta Alegre, se escucharon numerosos aplausos durante la entrega de los reconocimientos 'Concepción Arenal', destinados a quienes han demostrado «un especial empeño y desarrollo de su actividad profesional o colaboración». Estos fueron otorgados a José García, Antonio Pareja, Fernando Ruiz, Esther González, Yolanda Rodríguez, Antonio Mateos, Daniel Hernández, Alberto Rus, Granada Acoge y la Asociación Alfa, representada por Juan Carlos González Carrión. También fueron distinguidos José Martínez, Antonio Sánchez, Rafael Marín, Pedro Enríquez y la Extensión del Festival Internacional de Música y Danza de Granada, representada por Ana Díaz.

Estuvo presente, aunque por obligaciones ineludibles no pudo participar desde el inicio, el director del Centro Penitenciario de Albolote, Miguel Ángel de la Cruz, quien se mostró feliz por el reconocimiento al excelente equipo que tiene a su cargo. Con él recordamos el especial momento vivido cuando este diario, IDEAL, compartió la pasada Nochebuena con parte de los internos.

Se entregaron también menciones honoríficas a Julio Torres, Javier Pérez, Cristina Delgado y Estefanía Valle, y se reconoció a quienes han cumplido sus bodas de plata en la carrera profesional. En este grupo se encontraban María de los Ángeles Bañón, Alejandro Francisco Bulla, Antonio Castillo y María Isabel Díaz, además de Genoveva Guerrero, María Mireia Jiménez, Isidro Antonio Lamarca y Francisco de Asís Jiménez.

Por cierto, hubo un emotivo recuerdo para Eduardo Caracuel, primer director del centro de Albolote, cuyo ayuntamiento estuvo representado al igual que autoridades de la Judicatura, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, del Ejército y de la Universidad.

Y cierro esta orla de distinciones con Juan Carlos Díaz, Antonio Espínola, María del Mar Fernández, María Dolores Díez, Francisco Javier Mingorance, Ginés Navarro, José Francisco Martín y Elías Ortega, también reconocidos por sus veinticinco años de trabajo. Felicidades.