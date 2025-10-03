Las instituciones se enredan en el debate sobre quién debe financiar los vuelos del aeropuerto Granada-Jaén

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha abierto el debate de si el aeropuerto debe llamarse también Jaén o solo llevar el ... nombre de la provincia en la que está situado. Esa susceptibilidad ha surgido al verse la institución granadina «remando sola» y buscando vuelos con un gran desembolso económico sin encontrar receptividad en la Diputación vecina.

Además, Rodríguez recordó que cuando ha llevado a pleno la búsqueda de un apoyo económico mayor para el aeródromo Federico García Lorca, se ha topado con el voto en contra del PSOE, lo que entienden como una manera de proteger al propio Gobierno Central y a la Diputación socialista de Jaén.

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, destacó la «apuesta» de la Administración por el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén y lamentó «la falta de apoyo por parte de la Junta», en el que es «otro ejemplo de discriminación hacia todo lo que suene a Jaén».

Reyes no ha querido entrar en confrontación con su homólogo granadino, tras las declaraciones en las últimas horas en las que plantea retirar el nombre «por falta de financiación de la Diputación de Jaén». Así, el presidente de la Diputación jienense considera culpable a la Junta.

«La apuesta de la Diputación de Jaén, a pesar de nuestro limitado presupuesto y de nuestras competencias, ha sido excepcional, tanto con el mantenimiento, adecuación y atención al turista a través del punto de información como a través de la promoción, realizando acciones junto a la propia Diputación de Granada y, a veces, con Turismo andaluz», señaló Reyes. «Desde el principio, hemos venido colaborando estrechamente con la Diputación de Granada no solo en este ámbito sino en otros muchos», añadió el presidente jienense. Ante este arranque de Jaén, desde la Junta indicaron que no tienen competencias en los aeropuertos y que estas corresponden al Estado.

Debates «estériles»

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, no comprende esta polémica. Para él no tiene sentido este intento de abrir debates «estériles» e «iniciar conflictos con otras provincias» en lugar de buscar canales de diálogo y colaboración, siempre más productivos. «Qué ganamos con la confrontación? A mi juicio, nada. Lo interpreto como un intento de desviar la atención para no hablar del fracaso de esta diputación provincial de Granada en las iniciativas que ha emprendido para captar nuevos vuelos internacionales, a diferencia de lo que ocurrió en otras épocas. El aeropuerto no necesita conflictos sino inversiones y acuerdos. Esa es la forma de actuar del Gobierno de España», remarcó.

En esta misma línea se ha expresado Fátima Gómez, portavoz del grupo socialista de la Diputación de Granada, que se sorprendió con la propuesta de quitar el nombre de Jaén en vez de contar con la diputación vecina para que sume en este proyecto. «Lo que es necesario es funcionar mejor, tener más vuelos, como los que había cuando estábamos nosotros. Para eso ¿de qué sirve confrontar con Jaén?». Para Gómez esto se debe afrontar con acciones de promoción en las que también pueda colaborar la diputación jienense.

Por su parte, la secretaria de Turismo del PSOE de Jaén, Lola Marín, reclamó también al PP que se centre en pedir más inversiones y más compromiso a la Junta de Andalucía con el aeropuerto Granada-Jaén en vez de «echar a pelear» a dos provincias. «No es buen camino enfrentar territorios, ni inventar agravios. El camino es el de la colaboración, el entendimiento y la lealtad institucional», subrayó.

Sumar esfuerzos

La portavoz del PP provincia, Lourdes Pérez, explica que no es la primera vez que la Diputación de Granada ha instado a la de Jaén a incrementar con hechos su compromiso en relación con el aeropuerto. La institución provincial ha insistido en la necesidad de sumar esfuerzos y poner en marcha acciones de promoción que favorezcan la conectividad aérea y la apertura de nuevas rutas. De hecho, el Gobierno de Francis Rodríguez ya ha dado un paso decisivo, multiplicando el presupuesto destinado a este objetivo y aportando 2 millones de euros adicionales, una inversión que ya ha comenzado a dar resultados con la puesta en marcha del nuevo vuelo a Nantes.

«La diputación de Jaén tiene que abandonar las evasivas y estar a la altura de este reto compartido. Por ello, invitamos al presidente de la Diputación de Jaén a aceptar la mano tendida del presidente Francis Rodríguez y a trabajar de manera conjunta en un proyecto que es vital para el futuro de ambas provincias. El aeropuerto Granada-Jaén debe consolidarse como una verdadera palanca de desarrollo económico, turístico y social, y para ello es imprescindible el compromiso real de las dos instituciones provinciales y no solo de la de Granada», manifestó.