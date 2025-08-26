La Inspección de Granada mantiene abiertas cuatro investigaciones por accidentes laborales mortales En el caso del trabajador agrícola que cayó por un terraplén se ha concluido que hubo responsabilidad de la empresa

Un agente de la Guardia Civil, que colabora con la Inspección de Trabajo en las investigaciones, en un invernadero en una imagen de archivo.

Mercedes Navarrete Granada Martes, 26 de agosto 2025, 23:21 Comenta Compartir

En opinión del secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz Ruano, una sola muerte ya representa « ... un fracaso del sistema preventivo y un drama humano». Y en Granada y hay que multiplicar por doce en lo que va de año. De ahí que los sindicatos hayan declarado «la necesidad urgente de un plan de acción de prevención de accidentes, instando a las instituciones a realizar un análisis en profundidad para poder concluir que está pasando con la siniestralidad en el trabajo en Granada». En todo el pasado año fueron catorce las víctimas. La responsable de Salud Laboral de CC OO está alarmada por el verano negro en accidentes graves y mortales «con caídas en altura, aplastamientos, inhalación de sustancias tóxicas o golpes de calor». «Son accidentes del mismo tipo que hace décadas, lo que evidencia un estancamiento por parte de las empresas en materia de riesgos laborales», lamenta la portavoz de CC OO, que exige medidas contundentes de fiscalización y sanciones.

En este 2025, la Inspección de Trabajo ha llevado a cabo 59 inspecciones a raíz de accidentes graves o mortales y ha puesto 259.422 euros en multas a las empresas responsables. En todo el pasado año 2024, fueron 107 inspecciones tras este tipo de siniestros y 321.292 euros en multas. En estos momentos, según fuentes de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Granada, hay cuatro investigaciones abiertas sobre accidentes accidentes mortales en el tajo producidos este año. En una quinta, ya finalizada, por la muerte de un trabajador que cayó por un terraplén en una finca agrícola, se ha concluido que hubo responsabilidad empresarial por la falta de un pórtico de seguridad en la cabina y del cinturón de seguridad, entre otras deficiencias.

