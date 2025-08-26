Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un agente de la Guardia Civil, que colabora con la Inspección de Trabajo en las investigaciones, en un invernadero en una imagen de archivo. IDEAL

La Inspección de Granada mantiene abiertas cuatro investigaciones por accidentes laborales mortales

En el caso del trabajador agrícola que cayó por un terraplén se ha concluido que hubo responsabilidad de la empresa

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Martes, 26 de agosto 2025, 23:21

En opinión del secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT Granada, Francisco Ruiz Ruano, una sola muerte ya representa « ... un fracaso del sistema preventivo y un drama humano». Y en Granada y hay que multiplicar por doce en lo que va de año. De ahí que los sindicatos hayan declarado «la necesidad urgente de un plan de acción de prevención de accidentes, instando a las instituciones a realizar un análisis en profundidad para poder concluir que está pasando con la siniestralidad en el trabajo en Granada». En todo el pasado año fueron catorce las víctimas. La responsable de Salud Laboral de CC OO está alarmada por el verano negro en accidentes graves y mortales «con caídas en altura, aplastamientos, inhalación de sustancias tóxicas o golpes de calor». «Son accidentes del mismo tipo que hace décadas, lo que evidencia un estancamiento por parte de las empresas en materia de riesgos laborales», lamenta la portavoz de CC OO, que exige medidas contundentes de fiscalización y sanciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas
  2. 2 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  3. 3

    Evacuado en helicóptero un trabajador herido grave tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola
  4. 4 Apuñala varias veces en la pierna a su padre de 89 años en Granada
  5. 5

    La obra del viaducto de Rules requiere otro estudio tras 104 millones en arreglos
  6. 6 El bar de «cuchareo» que devuelve a Granada los «sabores de antaño»
  7. 7

    Los nuevos halcones del cielo de Granada
  8. 8

    La avenida de Madrid estrena señalización y semáforos
  9. 9

    «En Granada podríamos tener un tres estrellas Michelin con el mejor restaurante de tapas»
  10. 10 Una prestigiosa revista sitúa a una playa de Granada como «una de las más hermosas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Inspección de Granada mantiene abiertas cuatro investigaciones por accidentes laborales mortales

La Inspección de Granada mantiene abiertas cuatro investigaciones por accidentes laborales mortales