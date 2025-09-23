El inicio del curso universitario deja más de 50 multas por botellón en Granada

El inicio del curso universitario se nota siempre en Granada. Miles de jóvenes de la provincia, junto a los que acaban de asentarse procedentes de ... otras ciudades, disfrutan con ganas de sus primeros días de vida social entre nuevos compañeros. En pubs y discotecas de zonas como Pedro Antonio o Ganivet se nota el aumento de clientes, sobre todo durante el mes de septiembre. Pero la presencia de veinteañeros también se nota en las calles y en el descanso de vecinos.

Este era el primer fin de semana tras el comienzo de las clases. También el primero de consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. Los hechos lo demuestran. La Policía Local de Granada ha propuesto para sanción a más de 50 personas por hacer botellón. Las patrullas ciudadanas han sorprendido estos días a distintos grupos de jóvenes consumiendo en la calle, algo que ha alterado el descanso de muchos vecinos. Como consecuencia, medio centenar de multas que ascienden a 150 euros por persona.

Conscientes de la situación, la actuación policial en este ámbito se ha intensificado para interceptar a los jóvenes que consumen bebidas en la vía pública, algo prohibido por la actual ordenanza municipal. Los puntos conflictivos en los que se han interpuesto las denuncias por botellón son más de cinco. Destacan la plaza 091 y los alrededores de la salta El Tren, en la Chana, el Albaicín Bajo, Marqués de Mondéjar y distintos puntos del Centro de la ciudad. Zonas que coinciden con la ubicación de residencias universitarias, pisos de estudiantes o zonas de ocio nocturno.

La Policía Local de Granada subraya que, además de las sanciones propuestas, también se ha informado a los jóvenes de la prohibición de ciertas acciones por la alteración que produce en el descanso vecinal. Además, hay previsión de organizar charlas en distintas residencias universitarias para concienciar sobre este tipo de prácticas a los jóvenes, como ya se ha hecho en otras ocasiones en el pasado.

Además, con el inicio del curso académico, la Policía Local de Granada pide colaboración ciudadana con el fin de detectar a las personas que consuman bebidas alcohólicas en los distintos puntos de la ciudad y que puedan ser sancionadas.