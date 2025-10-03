Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Grieta en el cerro del Castillejo Pepe Marín

Un informe de técnicos de Diputación alerta de que una fisura en el cerro de Beas amenaza con nuevos derrumbes

Una subvención de unos 40.000 euros esta administración permitirá estabilizar la ladera y hacer una escollera

Sandra Martínez
Pepe Moreno

Sandra Martínez y Pepe Moreno

Granada

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:31

Comenta

Un informe emitido por técnicos de la delegación de Asistencia a Municipios y Emergencias de la Diputación provincial de Granada sobre los daños en el ... cerro del Castillejo, en Beas de Guadix, alerta del peligro «evidente» que hay en la zona por nuevos desprendimientos debido a una fisura en la ladera, que amenaza con derrumbarse.

