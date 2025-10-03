Un informe de técnicos de Diputación alerta de que una fisura en el cerro de Beas amenaza con nuevos derrumbes

Un informe emitido por técnicos de la delegación de Asistencia a Municipios y Emergencias de la Diputación provincial de Granada sobre los daños en el ... cerro del Castillejo, en Beas de Guadix, alerta del peligro «evidente» que hay en la zona por nuevos desprendimientos debido a una fisura en la ladera, que amenaza con derrumbarse.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, expone que existe un corte vertical a una altura de más de 25 metros, lo que genera que los desprendimientos que se producen lleguen hasta la vía pública, como sucedió la tarde del pasado sábado. Una gran roca acabó en la calzada de la calle Ramblas y se quedó a apenas un metro de una vivienda. «No es un hecho puntual ni aislado, ya que estos derrumbes se han producido con anterioridad y se repetirán en episodios similares», apuntan los expertos.

Advierten que, a través de las inspecciones oculares que se han realizado en la zona, hay un fragmento de tierra con una grieta de grandes dimensiones, en cuya base hay restos también de otros desprendimientos.

Nueva actuación

Los técnicos determinan que es necesario ejecutar una terraza que permita el acceso a una retroexcavadora de cadenas, así como una franja lateral para contener futuros desprendimientos con trabajos de estabilización y una escollera. La administración provincial otorgará para ello desde el Área de Emergencias y Asistencia a Municipios una subvención de unos 40.000 euros al Ayuntamiento de Beas de Guadix. No obstante, los expertos recuerdan que para estabilizar el talud afectado es necesario desmontar la parte de las fisuras y que esta actuación debe comenzar por el desmonte por la dificultad de acceso y la altura a la que el cerro se encuentra.

El Ayuntamiento de Beas de Guadix cuenta desde hace un año con un anteproyecto que cifra esta actuación en 885.000 euros. Esto se haría a través de la eliminación de forma escalonada de la tierra que compone el cerro, que actualmente mide 30 metros de altura. El desmonte se ejecutaría hacia atrás, en la parte en la que no hay viviendas y dejaría el terreno escalonado. Además de la reducción del peso, también se desarrollarían tareas de sujeción y fijación de la parte no desmontable, así como un refuerzo de la fachada. Además de estos trabajos, el anteproyecto incluye el desalojo de las familias afectadas en la zona y el coste de su estancia en otras dependencias durante los siete meses que durarían las obras.

El alcalde de Beas de Guadix, Juan Jesús Porcel (PP), anunció tras los desprendimientos del pasado sábado que ampliará la orden de desalojo en la zona. Además del barrio del Perchel, esta se extenderá a la calle Ramblas. En total, son 32 las familias afectadas y en peligro por los derrumbes que azotan la localidad desde hace más de una década. El regidor insistió denunció la situación de emergencia «extrema». Bomberos de la Diputación se desplazaron hasta el lugar de los hechos, junto al diputado de Emergencias, Eduardo Martos. El primer edil, por su parte, envió a las administraciones el informe de emergencia emitido por los bomberos y ha solicitado ya reunirse de nuevo con las administraciones después de estos acontecimientos en busca de una «solución definitiva».

Factor meteorológico

Según apuntan los técnicos de Diputación en el informe elaborado, las rocas que cayeron de la ladera llegaron a alcanzar los 20 kilogramos. Aumenta el peligro en el entorno las previsiones de las condiciones meteorológicas. La tarde noche en la que se produjeron los desprendimientos este pasado fin de semana no había llovido, pero si hubo precipitaciones los días posteriores. Su regidor explicó que los derrumbes no se producen solo cuando hay lluvias. El calor del verano hace que la arcilla que compone el cerro se seque, aumente el grosor de las grietas existentes y aparezcan otras nuevas.

Su alcalde solicitó hace justo un año al Gobierno central la declaración de zona catastrófica del entorno de la ladera. No obstante, la administración respondió en abril que no cumplía las condiciones necesarias para la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y alegó que para ello «se requiere una alteración grave en las condiciones de vida de la población o paralización de los servicios esenciales». «No consta ninguna comunicación del servicio autonómico de emergencias en nivel 1 o 2 en las fechas indicadas, siendo este un requisito previo necesario», detalló. El regidor, mientras tanto, se pregunta si actuarán cuando haya alguna víctima mortal.