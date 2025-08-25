Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de ayer de una de las laderas afectadas por el incendio. Pepe Marín

Sucesos en Granada

El Infoca refresca la zona del incendio de Fuente de la Bicha para lograr su extinción

Durante el día de hoy se mantiene controlado y con un helicóptero sobrevolando el terreno

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 17:16

Los vecinos no respiran del todo tranquilos después del gran susto del pasado sábado por la noche. El incendio en la colina de la Fuente ... de la Bicha se mantiene controlado, muy cerca de su extinción, y los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) mantienen la zona en el punto de mira. En concreto, continúan las labores de refresco y un helicóptero sobrevuela la zona en el día de hoy.

