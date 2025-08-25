El Infoca refresca la zona del incendio de Fuente de la Bicha para lograr su extinción

Los vecinos no respiran del todo tranquilos después del gran susto del pasado sábado por la noche. El incendio en la colina de la Fuente ... de la Bicha se mantiene controlado, muy cerca de su extinción, y los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) mantienen la zona en el punto de mira. En concreto, continúan las labores de refresco y un helicóptero sobrevuela la zona en el día de hoy.

Los vecinos han llamado en varias ocasiones a los servicios de Emergencias para alertar de que veían humo. Según han explicado desde el Infoca, no hay motivos para preocuparse. El desarrollo del incendio es el esperado y más pronto que tarde esperan darlo por extinguido. La extensión de terreno afectada, según las primeras estimaciones, no supera las quince hectáreas.

En cuanto al origen del fuego, por ahora se desconoce. Tal y como indican desde la Guardia Civil ayer, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) está encargado de la investigación, sin conclusiones claras por el momento.

Es el segundo incendio que se produce en el paraje en tres meses. El último se registró el pasado 11 de mayo, pero se extinguió en 45 minutos y no hubo incidencias destacables.