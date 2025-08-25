El Infoca refresca la zona del incendio de Fuente de la Bicha para lograr su extinción

Sucesos en GranadaEl Infoca refresca la zona del incendio de Fuente de la Bicha para lograr su extinción
Durante el día de hoy se mantiene controlado y con un helicóptero sobrevolando el terreno
Granada
Lunes, 25 de agosto 2025, 17:16
Los vecinos no respiran del todo tranquilos después del gran susto del pasado sábado por la noche. El incendio en la colina de la Fuente ... de la Bicha se mantiene controlado, muy cerca de su extinción, y los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) mantienen la zona en el punto de mira. En concreto, continúan las labores de refresco y un helicóptero sobrevuela la zona en el día de hoy.
Los vecinos han llamado en varias ocasiones a los servicios de Emergencias para alertar de que veían humo. Según han explicado desde el Infoca, no hay motivos para preocuparse. El desarrollo del incendio es el esperado y más pronto que tarde esperan darlo por extinguido. La extensión de terreno afectada, según las primeras estimaciones, no supera las quince hectáreas.
En cuanto al origen del fuego, por ahora se desconoce. Tal y como indican desde la Guardia Civil ayer, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) está encargado de la investigación, sin conclusiones claras por el momento.
Es el segundo incendio que se produce en el paraje en tres meses. El último se registró el pasado 11 de mayo, pero se extinguió en 45 minutos y no hubo incidencias destacables.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.