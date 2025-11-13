Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, ha presidido el Comité Asesor del Plan Infoca, en donde se han presentado los datos del Plan Infoca.

El Infoca reduce a conatos un 70% de los siniestros de la campaña 2025 en la provincia de Granada

El dispositivo Infoca atendió entre el 1 de enero y el 31 de octubre 112 siniestros, 92 sobre terreno forestal con resultado de 13 incendios y 79 conatos

Jueves, 13 de noviembre 2025, 13:28

El delegado del Gobierno, Antonio Granados, ha presidido el Comité Asesor del Plan Infoca, en donde se han presentado los datos del Plan Infoca, correspondiente ... al periodo de alto riesgo de incendios, comprendido entre el 1 de junio y el 31 de octubre de este año. Según el informe, en este tiempo la superficie afectada por el fuego ha sido de 189 hectáreas (72,13 de arbolado y 117,54 de matorral), lo que supone el 2.95% del total de superficie afectada por los incendios en la comunidad autónoma en este periodo.

