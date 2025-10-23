El influencer Peldanyos alucina con un tesoro de Granada: «Cuánta belleza hay en España y qué poco protagonismo le damos» Muchos de los creadores de contenido que participaron en el Kart Royale aprovecharon para conocer mejor la ciudad y quedaron enamorados de su patrimonio

Camilo Álvarez Jueves, 23 de octubre 2025, 11:46

Un evento distinto y original trajo a Granada a algunos de los creadores de contenido más famosos del país. La Kart Royale fue una carrera en pleno centro de la ciudad copada por influencers con millones de seguidores en redes. Muchos de ellos aprovecharon para permanecer en Granada algunos días y conocer mejor la ciudad. No salieron defraudados de su visita y sirvieron de promotores en una plataforma con millones de ojos.

Uno de elllos fue el influencer de gastronomía Peldanyos (@peldanyos), que sorprendió a sus seguidores al compartir un vídeo de su reciente visita a Granada. Sergio Bolaños, más conocido como Peldanyos (27 años), se ha hecho famoso probando las novedades de Mercadona o visitando restaurantes. Cuenta con con casi medio millón de suscriptores en Youtube, 3,6 millones en Tik Tok o más de 900.000 en Instagram.

El valenciano, afincado en Madrid, no optó en su paso por Granada, como es habitual, por la Alhambra, el principal foco de atracción de todos los turistas. Tampoco habló en esta ocasión de gastronomía para mostrar platos o restaurantes. Decidió explorar la ciudad desde otra perspectiva y enseñar algo de su patrimonio histórico y artístico.

En el vídeo, muestra la Basílica de San Juan de Dios, en la que grabó los altares, la decoración, los frescos y la imponente cúpula. Quedó impresionado, tanto que no pronuncia una palabra en todo el vídeo, pero añade una frase que resume lo que le impactó su visita a la basílica: «Cuánta belleza hay en España y qué poco protagonismo le damos».

@peldanyos La música de las procesiones es mi nuevo género musical favorito ♬ original sound - peldanyos

La visita de Peldanyos ha servido para mostrar a mucha gente de fuera de Granada que la ciudad cuenta con un patrimonio mucho más amplio que solo la Alhambra. Pero su experiencias en Granada no se limitaron a eso. Pudo conocer algo más de sus tradiciones por sopresa y en directo. Al salir de la basílica, se encontró con algo que también lo dejó sin palabras: una procesión en plena calle.

Peldanyos cuenta que la marcha le pareció tan buena que podría estar en la banda sonora de Death Note y comenta que no esperaba emocionarse tanto en una procesión. «Qué poco marketing nos hacemos por el amor de Dios», dice en el vídeo.

Por si fuera poco, la Agrupación Musical Dulce Nombre de Jesús de Granada, la banda que tocaba en ese momento, no tardó en reaccionar y compartieron un par de mensajes en redes para agradecerle sus palabras e invitarle a conocer de cerca la Semana Santa granadina. Muchos de sus seguidores forman parte de esta banda y le hicieron llegar sus mensajes de agradecimiento por difundir este acontecimiento.