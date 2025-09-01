El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»

L. Velasco Lunes, 1 de septiembre 2025, 15:30 Comenta Compartir

Tras unos días avanzando que tenía algo importante que anunciar, este domingo despejó las dudas de sus más de 650.000 seguidores. El influencer Pablo García (Granada, 1990) ha anunciado que entrará en unas semanas al seminario. Se despide de las redes sociales para abrir «un nuevo capítulo ilusionante» de «silencio, hábitos y rutinas». «En unos años, si Dios quiere, seré sacerdote», señala el granadino en un vídeo subido este domingo. «Lo único que quiero en la vida es ser santo», afirma contundente.

El granadino es conocido por difundir sus creencias religiosas, además de por sus trabajos como modelo. También ha formado parte de un videoclip de la cantante Sofía Ellar. Pablo, que tiene siete hermanos, suele subir igualmente vídeos con su madre, que se abrió recientemente una cuenta en la que publica recetas.

El vídeo en que anuncia el nuevo rumbo de su vida cuenta con más de 77.000 'me gusta' y 11.700 comentarios. En él dice entrará al seminario «en unas semanas», después una decisión «que no ha sido fácil», pero con la que está «contento, tranquilo y feliz». «Puede que el mundo no lo pueda entender (...), porque mi trabajo es el sueño de muchisimas personas, pero de qué me sirve si en el fondo de mi corazón hay otra cosa», cuenta a sus seguidores. Su decisión, asegura, se basa en la certeza «de que el que apuesta por el Señor no se equivoca». «Quiero una vida de entrega al servicio de los demás en el sacerdocio (...). El éxito es vivir la vida que Dios pensó para mí (...). Lo único que quiero en la vida es ser santo», concluye.

IDEAL charló con Pablo García hace cuatro años, cuando fundó junto a otros dos treintañeros de la asociación 'Un mismo equipo', que en cuatro meses le consiguió empleo estable a 13 parados. «Tenemos que ir con los ojos abiertos cuando pasemos al lado de los que viven en la calle y entender que están ahí por mala suerte, despidos, fallecimientos, rupturas o malas decisiones. Pasamos de largo, mirando nuestro Instagram o hablando con amigos de las cervezas que nos vamos a tomar, mientras que ellos son invisibles. Deben dejar de serlo», afirmaba entonces Pablo García al hablar del proyecto.

Temas

Redes sociales