Una influencer granadina organiza una fiesta destinada a niños que sufren acoso escolar

Muchos niños sufren bullying en el colegio o en el instituto y los vídeos de concienciación en ocasiones no son suficientes para acabar con ello. Esto lo sabe de primera mano la influencer granadina Carmen de Granada (@carmendegranada_), pues ella misma fue víctima de acoso escolar. «Sobre todo las niñas eran muy crueles. Lo pasé bastante mal, pero soy una chica bastante fuerte. Lo fui superando y cambié el ser muy tímida por volverme una mujer echada para adelante y así poder ayudar a otras personas en la misma situación», explica la influencer.

Dentro de esta ayuda que quiere ofrecer, Carmen ha tenido la idea de organizar en su cortijo de Maracena una merienda destinada a los niños en edad escolar que estén sufriendo bullying por parte de sus compañeros. «Hace mucho que tenía esto en mente», señala. «La idea es encontrar el máximo de niños que estén pasando por esta situación en el colegio o en el instituto, juntarlos y que vean que no están solos».

La fiesta tendrá lugar a finales de junio, pero la granadina no hará público el lugar ni concretará exactamente la fecha en la que se celebre. Lo comunicará de forma privada, a cada uno de los niños y padres que se han puesto en contacto con ella para acudir al evento. «Me habrán hablado unos 20 por ahora, pero creo que tendré que decirles que solo les acompañen un adulto a cada uno para que podamos coger todos», explica.

A raíz del vídeo que publicó en sus redes sociales para dar a conocer la iniciativa, no solo le han hablando menores de Granada, sino de toda España. «La gente me dice que ojalá se haga en más sitios. Está gustando mucho la idea, niños de otras ciudades me dicen que les encantaría venir y me cuenta también su historia», manifiesta. Y es que Carmen quiere que estos chicos puedan salir del hoyo como hizo ella y cree que conocer a otras personas de su edad que están pasando por su misma situación puede ser clave para verse identificados, tener un apoyo y poder hacer nuevas amistades entre ellos de cara al nuevo curso.

Negocios de Granada también se han puesto en contacto con ella para aportar su granito de arena: heladerías, carnicerías, tiendas de chucherías y pastelerías han sido algunos de ellos. «También me están hablando de animación, pintacaras, encargados de hacer juegos, scape rooms, etc.», indica. Por lo que todos ellos se reunirán en el cortijo de Carmen, que además dispone de piscina, para asegurar todavía más la diversión.

No obstante, la influencer quiere acercarse personalmente al que fue su colegio de toda la vida para conocer si hay algún caso de bullying allí e invitar ella misma a quienes lo estén sufriendo. Y lo mismo hará en los centros educativos de Maracena, localidad donde se llevará a cabo la merienda infantil. Y recuerda: todo será completamente gratuito.