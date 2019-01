La industria de la marihuana se estanca Un guardia civil, frente a una plantación de marihuana. / IDEAL Granada cultiva la décima parte de las matas de cannabis intervenidas en España y hace tres años tenía plantada casi la tercera parte de todo lo incautado en España | Las 123.000 plantas decomisadas en Granada habrían generado cuatro millones de euros JOSÉ RAMÓN VILLALBA GRANADA Miércoles, 16 enero 2019, 00:35

La industria de la marihuana ha crecido de manera exponencial por todo el país. Si en el año 2016 las fuerzas de seguridad del Estado decomisaron 599.000 plantas de cannabis sativa (datos del Gobierno central a una pregunta del grupo socialista en abril de 2018), en 2017 hubo un crecimiento del 55% con 1.400.000 plantas incautadas, según recoge la última memoria de la Fiscalía General del Estado.

Esta extensión de la mancha verde por todo el Estado sigue manteniendo a Granada entre las provincias españolas que figuran a la cabeza en el cultivo de plantas de cannabis sativa, pero no ya con tanto protagonismo como hace tres o cuatro años.

478 Es el número de detenidos o investigados por estar en posesión de marihuana, sólo en la demarcación de la Guardia Civil. 39.000 plantas más que en 2017 se incautaron el año pasado.

Sólo en 2018, la Guardia Civil ha decomisado 123.000 matas de marihuana. No es una cifra récord, porque en 2016 fueron 158.613 plantas las intervenidas en la provincia de Granada, pero sí es mayor que lo interceptado en 2017 cuando la Guardia Civil decomisó 84.000 plantas. Estas cifras revelan que las plantas de marihuana interceptadas por el instituto armado en la provincia no aumentan -si se toma la perspectiva de los tres últimos años-, aunque la cifra sigue siendo bastante considerable. Todo ello sin tener en cuenta, las plantas intervenidas por la Policía Nacional, cuyo número no ha trascendido aún.

Los plantas intervenidas en Granada en 2016 por la Guardia Civil (158.613) supusieron casi la tercera parte de todas las decomisadas en el país (599.000) y la cifra de 2018 en la provincia -sólo con los datos del instituto armado- 123.000 supondrán, al menos, una de cada diez de todas las cultivadas en el país si se mantiene la tendencia de 2017 y se supera el millón de matas incautadas a escala nacional.

«Granada ha sido pionera en el cultivo a gran escala de la marihuana y sigue entre las provincias españolas donde más se comercializa esta droga. Otras con grandes registros serían Barcelona y Gerona», apunta un mando de la Guardia Civil consultado por este periódico.

Si se atiende al cálculo de que de cada 17 plantas se pueden obtener 300 gramos de cannabis sativa, las matas intervenidas en Granada hubieran supuesto 2,2 toneladas y, con un precio de dos euros por gramo, en el mercado hubiera generado algo más de cuatro millones de euros.

Granada sigue siendo uno de los referentes nacionales e internacionales en el cultivo de esta droga. Basta ver las distintas operaciones efectuadas en 2018 por el tráfico internacional de esta droga y la cantidad de gente que acude a la capital granadina o a la provincia para adquirir grandes cantidades de esta droga. «La mayor parte de la marihuana que se mueve en la provincia se exporta al extranjero tal y como se ha podido demostrar en las últimas operaciones que hemos efectuado contra estos narcotraficantes. Nos estamos encontrando con clanes muy bien organizados y jerarquizados con reparto de funciones y de áreas de trabajo dentro de esta provincia», apunta el mando de la Guardia Civil consultado.

Cultivos divididos

Las mafias de la marihuana también han optado por dividir cada vez más los cultivos. «No es lo mismo intervenir una gran plantación, que si esta se divide en cuatro o cinco, porque así nos dificultan cada vez más los decomisos».

En la provincia de Granada, en 2018 fueron puestas a disposición judicial 478 personas por delitos contra la salud pública por cultivo de droga. La mayoría de los detenidos e investigados también lo han sido por delitos de defraudación de fluido eléctrico, ya que el mayor número de plantaciones localizadas han sido de interior, lo que se conoce como cultivo 'indoor', y todas estas tenían enganches ilegales a la red eléctrica.

Los municipios en los que ha habido más intervenciones durante el año pasado han sido el de Pinos Puente, con 39 actuaciones en las que se han intervenido más de 10.300 plantas. Le siguen Santa Fe con 24, donde se aprehendieron más de 7.700 plantas; Atarfe con 18 intervenciones donde se decomisaron más de 19.000; y los de La Zubia y Otura con 14 actuaciones donde se interceptaron más de 4.500 y 8.700 plantas, respectivamente.

La mayor aprehensión

La mayor aprehensión de plantas de marihuana se localizó en Atarfe, el pasado día 6 de junio, en el marco de la operación Rotavátor 2. La Guardia Civil se incautó de 12.195 plantas de cannabis sativa. Durante la explotación de esta operación, los agentes detuvieron a 24 personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y por defraudación de electricidad.

Las intervenciones contra el fraude de electricidad en las que se han detectado plantaciones de marihuana de interior se han duplicado en el último año en la provincia de Granada, según Endesa. Hasta principios de diciembre, los técnicos de la compañía participaron junto a los cuerpos de seguridad en 563 intervenciones contra el fraude de luz, en las que se detectaron plantaciones 'indoor' de marihuana. Estas actuaciones se han duplicado en los tres últimos años, pues se desarrollaron 276 el pasado ejercicio y 113 el anterior.

Todo ello delata que la industria de la marihuana en Granada goza de mucha vitalidad, aunque no crecen los decomisos en comparación a pocos años atrás y el mayor fraude de electricidad es consecuencia de una mayor división de los cultivos de cannabis sativa. Ahora hacen falta más pisos para cultivar la misma cantidad de marihuana.

Los decomisos de plantas de marihuana han crecido un 46% en 2018 frente a 2017