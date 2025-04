Indignación en el campo en la zona norte al quedar fuera de las ayudas por la sequía

El Consejo de Ministros aprobó el miércoles el real decreto que regula la concesión de ayudas directas por un valor de 20 millones de euros ... a productores de frutos de cáscara de secano ubicados en provincias que ha sufrido una pérdida de producción importante debido a la sequía en 2024. Los beneficiarios son Almería, Alicante, Castellón, Murcia, Valencia y Tarragona. Granada, por tanto, se queda fuera, a pesar de ser una de las que más superficie tiene destinada a este tipo de cultivos, sobre todo de almendro. Lo del miércoles fue la confirmación de algo que los agricultores esperaban desde que les llegó el borrador de este decreto. Están indignados y sienten que esto es una clara discriminación hacia Granada. Más de 2.000 agricultores de la Huéscar, Baza y Guadix, la zona más afectada, perderán los 120 euros por hectárea que se recogen en esta batería de ayudas, según los cálculos de UPA. Las asociaciones agrícolas ven un agravio comparativo lo ocurrido e intentarán, en la medida de lo posible, revertir la situación.

En el real decreto se explica que las provincias mencionadas recogidas en el ámbito de aplicación del real decreto son aquellas que han presentado una reducción de producción en 2024 respecto a la media de los últimos 5 años cercana al 30%, y donde las precipitaciones fueron anormalmente bajas hasta el mes de mayo de 2024, momento crítico de desarrollo de los frutos. Y ahí es donde parece que está el kit de la cuestión. En que se habla de provincias, mientras que desde las asociaciones de agricultores consideran que lo que hay que tener en cuenta es la situación que se da en las zonas donde hay plantación de fruto de cáscara.

Nuevas vías de ayudas

Las cooperativas afectadas buscan ya nuevas vías. Juan José Navarro es técnico de la sección de frutos de cáscara de la agro olivarera Nuestra Señora de la Soledad de Huéscar. Dice que esto es un nuevo palo para el sector y recuerda que en los últimos dos años la comarca que se ha quedado fuera de otras líneas de ayudas, lo que está complicando la situación de cientos de personas. Considera que las mediciones para el cumplimiento de criterios no han sido adecuadas y no entiende que en provincias limítrofes con situaciones casi idénticas como es el caso de Almería, sí vayan a tener ayuda y ellos se queden fuera. Tras el varapalo, buscan ya otras vías que les sirvan para hacer frente a las graves consecuencias para el cultivo que ha tenido la sequía de 2024. Su cooperativa aglutina a 580 agricultores con unas 12.000 hectáreas. El 95% están afectados por la no concesión de esta subvención estatal.

El secretario general de Asaja, Manuel del Pino, afirma que en la provincia se cumplían tanto el requisito de pluviometría como el de reducción de la producción. No entiende cuál es la razón que ha llevado al Gobierno a dejar fuera a los agricultores granadinos y asegura que desde Asaja ya están trabajando para encontrar otra línea de ayudas que sí llegue a los productores de fruto seco de la provincia. «Esto es una tomadura de pelo y un nuevo menosprecio a Granada», sentencia, al tiempo que afea que los responsables políticos de la provincia no hayan exigido que el dinero también llegase a los granadinos. Los servicios jurídicos de Asaja están estudiando, de hecho, si hay alguna forma de llevar el asunto a los tribunales, aunque saben que es complicado dar marcha atrás una vez publicado el decreto.

En una línea similar se pronuncia Nicolás Chica de UPA. Señala que tenía la esperanza de que en el último momento hubiese un giro por parte del Gobierno. Explica que desde UPA se presentaron alegaciones al borrador y se concentró la petición a 23 municipios de Huéscar, Baza y Guadix donde se cumplían todos los requisitos. «Lo siento por los agricultores. Es una decepción», indica. La comisión ejecutiva de UPA estudiará ahora si se puede tomar alguna medida, aunque son conscientes de que una vez publicado el real decreto será difícil. Precisa que se trata de municipios donde prácticamente toda la economía se mueve alrededor de este cultivo, por lo que perder estas ayudas es un problema importante.

Por su parte, Miguel Monferrer de COAG, tacha de «agravio comparativo» respecto a provincias vecinas lo recogido en el texto del real decreto y señala que el problema puede estar en que los datos de pluviometría no se han recogido de las zonas donde se da este cultivo, sino de otros puntos en los que los problemas de sequía no han sido los mismos. No obstante, considera que hoy en día es muy fácil ser más precisos para recabar esta información. «Vamos a luchar para que se revierta la situación», asevera, al tiempo que afirma que en la mayoría de los campos no se ha recogido ni la mitad de la producción de años anteriores.

Ni las alegaciones, ni las tractoradas, ni las concentraciones frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Granada han servido para que se dé marcha atrás y se incluya la provincia de Granada, con cerca de 100.000 hectáreas de cultivo de cáscara, en estas ayudas. Los agricultores tratarán ahora de agotar todas las posibilidades, sabiendo que les quedan pocas opciones, al tiempo que buscan otras líneas de bonificaciones de las que sí puedan beneficiarse para hacer frente a los efectos de la poca lluvia del pasado año.