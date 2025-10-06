Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Avenida Don Bosco del Zaidín, donde se produjo el atropello. IDEAL

Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada

Pereció a los 19 días del suceso; su esposa también fue arrollada, y aunque murió dos años después, vio muy reducida su calidad de vida

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 23:35

Comenta

Los hijos de un granadino que falleció días después de ser atropellado en el Zaidín recibirán una indemnización de más de 282.000 euros. El ... hombre sufrió un golpe craneal que derivó en una hemorragia que fue empeorando, hasta que perdió la vida 19 días después. En el suceso, que tuvo lugar en agosto de 2020, también resultó herida su mujer, que aunque no murió hasta dos años después, vio muy reducida su calidad de vida desde entonces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué había tanta Policía hoy en el centro de Granada?
  2. 2 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  3. 3

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  4. 4 El mayor almacén de trasteros de Granada
  5. 5 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  6. 6 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  7. 7 Tres rutas otoñales para disfrutar en familia en Granada
  8. 8 La empresa de Granada que repartía en un triciclo ahora es líder en equipos para bares y restaurantes
  9. 9

    La lista de las siete maravillas de Granada
  10. 10

    Misterio resuelto en Granada: «Yo pinté al Rey Boabdil de Gran Vía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada

Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada