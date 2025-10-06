Indemnizan con 282.600 euros a los hijos de un hombre que falleció tras ser atropellado en Granada

Los hijos de un granadino que falleció días después de ser atropellado en el Zaidín recibirán una indemnización de más de 282.000 euros. El ... hombre sufrió un golpe craneal que derivó en una hemorragia que fue empeorando, hasta que perdió la vida 19 días después. En el suceso, que tuvo lugar en agosto de 2020, también resultó herida su mujer, que aunque no murió hasta dos años después, vio muy reducida su calidad de vida desde entonces.

Los hechos se produjeron el 13 de agosto de 2020, en plena pandemia, cuando el matrimonio cruzaba un paso de peatones en la avenida Don Bosco, en el Zaidín, a la altura del número 36. Él tenía 80 años; ella, 73. Pese a tener los achaques propios de su edad -ella sufría Parkinson-, eran independientes, tal y como consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso este medio. Resultaron gravemente heridos al ser atropellados por un conductor y fueron trasladados al Hospital Universitario Clínico San Cecilio. Él, con 80 años de edad, se llevó la peor parte, puesto que se golpeó la cabeza. El traumatismo derivó en una hemorragia interna que le causó la muerte 19 días después.

Por otra parte, ella recibió un fuerte golpe en el abdomen. Presentaba extensos hematomas y lesiones visibles que no le permitían estar de pie. De hecho, hasta su muerte dos años después pasó casi todo el tiempo en silla de ruedas, tal y como explica su hijo. Las actividades que solía realizar se vieron limitadas, como comer o vestirse. También dejó de controlar los esfínteres y comenzó a usar pañal. Por supuesto, tuvo que dejar atrás sus paseos y enfrentarse a la tristeza de haber perdido a su marido.

Los tres hijos de los afectados, uno de ellos, además, dependiente económico de su progenitor, interpusieron la demanda que ahora, cinco años después, se ha resuelto, aunque cabe recurso de apelación. El tribunal ha declarado la responsabilidad civil de la aseguradora, que deberá abonar 282.600 euros a los hijos de la pareja. Antes de imponerse esta demanda, la aseguradora ya había abonado más de 151.000 euros, por lo que tendrá que completar el pago ahora.

Según la resolución judicial, el conductor responsable realizó una maniobra indebida y contraria a las normas básicas de circulación, generando un riesgo evidente para terceros. La sentencia incide en la obligación de extremar la atención en vías urbanas, donde los atropellos derivados de distracciones tienen consecuencias especialmente graves. El abogado Alberto Salas Martínez, representante legal de los demandantes, subraya la relevancia de esta resolución, que «reafirma que no se trata de hechos fortuitos, sino de conductas imprudentes que generan daños graves y perfectamente evitables».