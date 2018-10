La indecisión del Supremo frena la firma de hipotecas en bancos y notarías de Granada Algunas asociaciones de consumidores como FACUA recomiendan no retrasar ningún trámite por temor a una posible subida en los tipos de interés DIEGO QUERO GRANADA Domingo, 28 octubre 2018, 00:48

Ha pasado más de una semana desde que el Tribunal Supremo anunció que las entidades bancarias tendrían que asumir los gastos del impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para después rectificar y seguir la jurisprudencia existente hasta el momento. El revuelo que se generó en esos días ha dejado paso a una calma tensa, como quien espera a la tormenta aunque de momento luzca el sol.

Una empleada de una sucursal bancaria de Granada es clara: «A los empleados no nos han comunicado absolutamente nada ni nos han dado ninguna instrucción sobre qué hacer o qué no hacer». Los clientes tampoco han preguntado por la situación en la que se encuentra el tema, dice esta trabajadora, que asegura que en otras oficinas la situación está siendo similar. Aunque ella también prevé que la tormenta será fuerte, tiene claro a quién afectará más. «Pase lo que pase vamos a acabar perdiendo todos los ciudadanos de a pie, a unos porque les repercutirán el precio del impuesto si al final lo tiene que pagar el banco y también nos va afectar a los empleados de la banca, ya que si la entidad gana menos nos pueden echar y si no nos echan nos van a presionar más para que vendamos más pisos y así que el banco tenga más beneficios. Al final nosotros (los empleados) tenemos que cumplir unos objetivos cada vez más difíciles en función de los beneficios que la empresa quiera tener. El banco nunca pierde», explica esta empleada que no ha querido dar su nombre.

Si la actividad en cuanto a hipotecas ha disminuido en los bancos, en las notarías esa bajada es aún mayor. Este periódico ha consultado a varias oficinas y los hechos se repiten en una tras otra: Nadie quiere firmar una hipoteca en estos días, todos están esperando la decisión del Tribunal Supremo. «Han venido muchos clientes a pedir copias de facturas de la hipoteca, sobre todo el día después del anuncio de la sentencia, pero desde la semana pasada no hemos firmado ni una hipoteca, está todo paralizado», comenta un empleado de una notaría del área metropolitana. Aunque la espera es generalizada, el mensaje oficial que intentan transmitir desde organismos como el Consejo General del Notariado es otro. Fuentes de este organismo, que integra a todos los notarios que ejercen en España, aseguran que la firma de hipotecas no tiene porque sufrir un descenso. «Es cierto que se vive una situación de 'stand by', pero no se tienen porque parar las escrituras ni ningún trámite, lo único que recomendamos a nuestros colegiados es incluir una advertencia sobre la situación del impuesto, a partir de ahí la rutina es la misma de siempre», aseguran desde el Consejo General del Notariado.

Esperar o firmar ya

Algunos han seguido ese consejo y han decidido no esperar a la decisión del Tribunal Supremo. Inma llevaba varios meses buscando un piso que se ajustara a sus necesidades y por fin lo ha encontrado, así que asegura que no esperará mucho tiempo para formalizar la hipoteca, independientemente de lo que digan los jueces. «No creo que nadie se arriesgue a perder la vivienda que le gusta por esperar unos días. Si al final son los bancos los que tienen que pagar ya habrá tiempo para reclamar», sostiene la empleada del banco.

Asociaciones de Consumidores como FACUA tampoco recomiendan esperar a ver qué dice el Tribunal Supremo. «Las personas que estén a punto de firmar una hipoteca no deben retrasarlo. Pueden reclamar la devolución del impuesto más adelante o retrasar el pago del impuesto, no la firma de la hipoteca. Por que si los bancos se ven obligados a pagar este impuesto subirán los tipos de interés o encarecerán las hipotecas de alguna manera, y la próxima hipoteca que les ofrezcan puede ser más cara», explican desde FACUA Granada.

En esta asociación de consumidores no han cesado desde la semana pasada de responder a las dudas que ha provocado la marcha atrás de la polémica sentencia, tanto de personas que por primera vez acuden a la asociación como de socios antiguos, algunos de ellos con demandas de cláusulas suelo. En todo caso, el mensaje de FACUA es claro, reclamar a la Consejería de Hacienda si la hipoteca se firmó hace cuatro años, y si ya se han cumplido los cuatro años, recomiendan reclamar directamente al banco.

Desde ADICAE, Asociación para la Defensa de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, también aconsejan reclamar ante la Consejería de Hacienda o ante el banco. «Todo aquel que se haya visto afectado tiene que reclamar, no sólo por el dinero, sino por el abuso y la impunidad con la que hemos visto que se maneja al poder judicial», subraya un portavoz de la asociación en Granada.

Desde este colectivo confían en que la decisión final del Tribunal Supremo beneficie a los consumidores, aunque al contrario que otros colectivos piden ser muy prudentes con la firma de la hipoteca o de cualquier trámite y recomiendan esperar a que se resuelva el 'culebrón' del alto tribunal.