La ONCE incrementa el número de sorteos y la creación de puestos de trabajo en Granada Los datos proporcionados por el informe anual de la asocación muestran un incremento del 9% en la cantidad de apuestas y la creación de 93 trabajos EDUARDO SANZ Granada Redactor Jueves, 8 agosto 2019, 17:57

La gestión del Grupo Social ONCE presentó este jueves 8 de agosto el informe en el que presenta el balance de datos correspondiente a Granada. En él, la formación constituida por ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, mostraron unas cifras positivas para la asociación a nivel provincial.

Ventas

Una de las principales conclusiones que se extraen del balance es el incremento de ventas relacionadas con el juego. Tan sólo en Granada se incrementaron un 9,01% respecto al año anterior.

Empleo

Los datos de ventas no son los únicos ascendentes dentro del grupo,. Un total de 93 trabajadores se han sumado a la plantilla en el último año, incrementando el número de puestos de trabajo un 10% y sumando un total de 853 empleados; de los cuales el 58% tiene algún tipo de discapacidad.

Gasto

El dinero recaudado además de en premios, también se utiliza con fines sociales. De cada euro ingresado por un cupón o producto de juego social vendido por la ONCE, el 53,7% se destina a premios, el 22,5% a salarios de los vendedores, un 13,4% a gastos de gestión del juego y el 10,4% restante a actividades relacionadas con la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad auditiva o visual.

Según el delegado territorial, Cristóbal Martínez: «Este balance nos afianza y nos compromete cada día más con la ciudadanía, y lo hacemos con la premisa de crear más empleo y de calidad para las personas que lo tienen más difícil que el resto»