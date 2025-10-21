Un atractivo menú en el Paseo de los Tristes para disfrutar de un buen arroz

IDEAL Martes, 21 de octubre 2025, 16:43 | Actualizado 16:51h. Compartir

Granada, con su encanto inigualable, se transforma en un escenario de belleza durante el otoño. Pasear por el Paseo de los Tristes en estos meses es, sin duda, un deleite para los sentidos, donde cada rincón invita a disfrutar de la magia que solo nuestra ciudad puede ofrecer. En medio de este enclave, llega una propuesta irresistible de Oferplan Granada de IDEAL: el gastroplan especial arroces, que promete celebrar la riqueza de la cocina del arroz en uno de los mejores fogones de la ciudad.

Para aquellos que busquen una experiencia gastronómica excepcional, el menú especial de arroces para dos personas a un precio exclusivo, disponible solo y por tiempo limitado en Oferplan Granada de IDEAL, ofrece una variedad impresionante: desde el delicioso arroz de gamba roja y pargo hasta el meloso con almejas en salsa verde. Otras opciones incluyen el magret de pato y foie, o el negro con cangrejo de concha blanda y emulsión de codium.

La Ruta del Azafrán se destaca por su compromiso con la gastronomía, convirtiendo cada comida en una experiencia memorable. Aquí, se seleccionan los mejores ingredientes con un enfoque innovador, manteniendo la esencia de la cocina mediterránea.

La nueva carta de La Ruta del Azafrán incluye «entrantes divertidos, ricos y plenos de sabor». Además de carnes y pescados, el restaurante está trabajando arduamente en arroces al estilo alicantino, caracterizados por ser finos y presentar un socarrat perfecto. Con una atención especial en los fondos, cada arroz se elabora de manera independiente y con ingredientes de la mejor calidad.

Sus platos, llenos de sorpresas y combinaciones inesperadas, juegan con la tradición para ofrecer momentos únicos a los comensales. El ambiente acogedor y el servicio cercano aseguran que cada visita resulte en sabores que no sólo conquistan el paladar, sino que también crean recuerdos imborrables.

Al mando de la cocina se encuentra Javier Feixas, un chef cuya carrera está marcada por la creatividad y el respeto por los productos de temporada. Feixas ha logrado fusionar pasión y técnica en su cocina, donde la tradición se encuentra encarada con un toque innovador que sorprende en cada bocado. En La Ruta del Azafrán, cada receta representa su amor por la gastronomía, buscando hacer de cada visita una experiencia inolvidable.