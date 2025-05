«Es inconcebible que la prohibición de Harvard pueda darse en una universidad española»

Rebeca Alcántara Granada Sábado, 24 de mayo 2025, 00:10 Comenta Compartir

En la Universidad de Granada hay cerca de un 10% de alumnos extranjeros. De hecho es una de las universidades europeas que más estudiantes Erasmus ... recibe cada año. Esta realidad se deja notar no sólo en la realidad universitaria, sino en la ciudad en su conjunto, que no sería la que es sin sus alumnos en general y sin los foráneos en particular. Tras el anuncio del Gobierno estadounidense de prohibir la matrícula de extranjeros en Harvard, la pregunta que surge es: ¿Podría pasar algo así en la UGR? Baldomero Oliver León, director del departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, afirmó que la legislación reconoce la autonomía universitaria en nuestro país y eso es una garantía.

Oliver León deja claro que no ha podido estudiar el asunto en profundidad, pero a pesar de ellos afirma que se trata de una cuestión que ni siquiera se plantea en nuestro país. «Es algo inconcebible en el modelo español», asegura. «Estaríamos hablando de ir en contra de derechos constitucionales», asevera, al tiempo que indica que existen muchos mecanismos con los que se podría evitar una hipotética situación similar a la de Harvard en las universidades españolas. «Estaríamos hablando de ir en contra de derechos constitucionales» Es más, el constitucionalista indica que esta medida anunciada por el Gobierno de Trump podría, incluso, vulnerar derechos fundamentales. Insiste en que en el caso de la autonomía de las universidades españolas, incluida la de Granada, esta está protegida constitucionalmente. «Es una situación que nunca nos hemos planteado que pudiera darse en el modelo universitario español», reitera. Harvard ya ha presentado una demanda contra esta decisión que afecta a 6.800 alumnos, el 27% del total. Renunciar a ellos conllevará una pérdida de talento y de ingresos. La demanda de Harvard ha sido presentada específicamente contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem; el director en funciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), Todd Lyons; la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, y el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional en funciones, Marco Rubio. La medida parece que no sólo afecta a los estudiantes que vayan a matricularse en el futuro, sino que los que ya están inscritos deberán cambiar de centro o perderán su estatus legal. «Le escribo para informarle de que, con efecto inmediato, se revoca la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de la Universidad de Harvard». Así está redactada la carta que ha recibido Harvard, enviada por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional. Alega que la matriculación de estos alumnos «fomenta la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino (PCCh) en su campus».

